Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

12.6.2019 tarihinde Akdoğan’da park alanı içerisinde avucunda uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında Hint Keneviri maddesi tutmakta iken bir polis memuru tarafından fark edilerek tutuklanan A. C, 13.6.19 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındı

Zanlı bugün 14.6.19 tarihinde teminat maksatları bakımından yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yapan polis memuru Nurettin Enginer yemin tahtında verdiği şahadette zanlıya kanunsuz Hint Keneviri türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçundan dava tebliğ ettiğini, zanlının suçunu kabul ettiğini aktardı.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakit ödemesini ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 50000 TL şahsi kefalet imzalaması karşılığında serbest kalması yönünde emir verdi.

Mahkeme şartlarını yerine getiren zanlı aynı gün serbest bırakıldı. (MHA)