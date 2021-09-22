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Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Khaled Alradawı teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:41
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan zanlı Khaled Alradawı teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Khaled Alradawı’nin Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16 Eylül 2021 tarihinde saat 16.30’da Küçük Kaymaklıda bulunan Şimal Sokak içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir Polis ekibi tarafından şüpheli olarak görülüp durdurulan ZRZ 064 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa’da sakin zanlı Khaled Alradawı’nin alıkonularak üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, aracın el freni koruyucusu altında yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını anlattı.  Polis, İbrahim Haşim Sokak Nicosia Park Residence araç park yerinde 16.50-17.05 saatleri arasında Khaled Alradawı’ ye ait PF 505 plakalı araçta huzurunda yapılan aramada konu aracın bagaj kısmında yedek lastiğin yanında beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlı Khaled Alradawı’nin konu maddeyi aranan 1 şahıstan 40 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi

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Anahtar Kelimeler:
Khaled Alradawı
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