banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119802
ALTIN
300.322
DOLAR
5.9395
STERLİN
7.7197
EURO
6.5365
Akıncı nerede geç kaldı
BAŞYAZI
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Tıbbi Kayıtlarınızı Talep Edin!
Şov devam etmeli...
Şov devam etmeli
Müzakereci Değil Cumhurbaşkanı
Derviş Gezer yazdı...
Flaş Haber
7 yılda 257 bin TL vurgun
Kapat

Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu

Uyuşturucu zanlısı 3 gün tutuklu kalacak

28 Ocak 2020 Salı 16:35
Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu

27.1.20 tarihinde tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 20 gr ağırlığında madde bulunduran Gazimağusa sakini İbrahim Görkem Güvener’in bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen tutukluluk duruşmasında tahkikat memurunun vermiş olduğu olgularla ilgili teferruatta zanlının uyuşturucuyu aldığı yeri göstermek istemesi sonucu ortaya bilgisi dışında polisin Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 550 gr madde ve 2 adet extacy olduğuna inanılan hap bulunmasına neden olduğu belirtildi.

Zanlının bugün görüşülen tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, 27.1.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa çift yönlü anayol üzerinde Gazimağusa istikametinde, yolun solunda araç park yerinde zanlının aracı içerisinde görüldüğünü belirterek huzurunda araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 20 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Uyuşturucu aldığı yeri göstermek isterken polisin bölgede uyuşturucu bulmasına neden oldu

Zanlının olay yerinde suçunu kabul ettiğine değinen Kavaz konu maddeleri GKRY den KKTC’ ye getirttiğini beyan ederek alması için konulduğu bölgeyi polise göstermek istemesi üzerine yine yolun solundaki bölgeye gidilerek bir reklam tabelası altında uyuşturucuları aldığı yeri polise gösterdiğini belirtti. Devamında bölgede ekip tarafından bir araştırma yapıldığına değinen Kavaz konu tabelanın yaklaşık 5 metre ilerisinde bir karton altında toprağa gömülü vaziyette beyaz renk protein kutusu içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 525 gr ağırlığında madde, 3 adet şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde,  biri mavi diğeri pembe olmak üzere 2 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gr ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

banner317
Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi kabul ettiğini belirten Kavaz, zanlının olay yeri yakınında tespit edilen diğer uyuşturucularla ilgisi ve bilgisinin olmadığı yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında olay mahallinde bulunan diğer uyuşturucularla ilgili zanlının bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını söyleyen Kavaz, emarelerin inceleme ve parmak izi tespiti için ilgili birimlere gönderildiğine değindikten sonra bunları koyan kişinin KKTC deki bağlantıları vasıtasıyla kimliğinin tespit edilmesi yönüne gidileceğini belirttikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı olmayan zanlıya söz hakkı vermesi üzerine zanlı, “öncelikle yüce mahkemenizden özür dilerim. Aracımda bulunan 20 gr bana aittir. Tabela altında bulunanlar bana ait değildir. Zaten Hint keneviri türü uyuşturucu benim olsaydı polisleri oraya götürmezdim. 3 gün tutukluluğuma da itirazım yoktur “ cevabını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.  (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuHapİbrahim Görkem Güvener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis teminat istedi, yargıç cezaevine gönderdi!
Polis teminat istedi, yargıç cezaevine gönderdi!
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
10 kiloluk dolu tüp çalan kişinin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı
10 kiloluk dolu tüp çalan kişinin tutukluluğu 3 gün daha uzatıldı
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu
Uyuşturucu zanlısı 3 gün daha tutuklu
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Kamera görüntüleri incelenecek
Kamera görüntüleri incelenecek
Ani ölüm
Ani ölüm
Cep telefonu ve altın kolyeleri çaldı
Cep telefonu ve altın kolyeleri çaldı
Müşterilerden aldığı parayı cebine indirdi
Müşterilerden aldığı parayı cebine indirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim