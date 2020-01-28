Uyuşturucu zanlısı bilmeden polisin 550 gr uyuşturucu bulmasına neden oldu

27.1.20 tarihinde tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 20 gr ağırlığında madde bulunduran Gazimağusa sakini İbrahim Görkem Güvener’in bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde görüşülen tutukluluk duruşmasında tahkikat memurunun vermiş olduğu olgularla ilgili teferruatta zanlının uyuşturucuyu aldığı yeri göstermek istemesi sonucu ortaya bilgisi dışında polisin Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 550 gr madde ve 2 adet extacy olduğuna inanılan hap bulunmasına neden olduğu belirtildi.

Zanlının bugün görüşülen tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz, 27.1.20 tarihinde Gazimağusa Lefkoşa çift yönlü anayol üzerinde Gazimağusa istikametinde, yolun solunda araç park yerinde zanlının aracı içerisinde görüldüğünü belirterek huzurunda araç içerisinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 20 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını aktardı.

Uyuşturucu aldığı yeri göstermek isterken polisin bölgede uyuşturucu bulmasına neden oldu

Zanlının olay yerinde suçunu kabul ettiğine değinen Kavaz konu maddeleri GKRY den KKTC’ ye getirttiğini beyan ederek alması için konulduğu bölgeyi polise göstermek istemesi üzerine yine yolun solundaki bölgeye gidilerek bir reklam tabelası altında uyuşturucuları aldığı yeri polise gösterdiğini belirtti. Devamında bölgede ekip tarafından bir araştırma yapıldığına değinen Kavaz konu tabelanın yaklaşık 5 metre ilerisinde bir karton altında toprağa gömülü vaziyette beyaz renk protein kutusu içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 525 gr ağırlığında madde, 3 adet şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 15 gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, biri mavi diğeri pembe olmak üzere 2 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve şeffaf naylon poşet içerisinde yaklaşık 10 gr ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade verdiğini ve tasarrufunda bulunan yaklaşık 20 gr ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddeyi kabul ettiğini belirten Kavaz, zanlının olay yeri yakınında tespit edilen diğer uyuşturucularla ilgisi ve bilgisinin olmadığı yönünde beyanı olduğunu aktardı.

Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında olay mahallinde bulunan diğer uyuşturucularla ilgili zanlının bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını söyleyen Kavaz, emarelerin inceleme ve parmak izi tespiti için ilgili birimlere gönderildiğine değindikten sonra bunları koyan kişinin KKTC deki bağlantıları vasıtasıyla kimliğinin tespit edilmesi yönüne gidileceğini belirttikten sonra zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Yargıcın avukatı olmayan zanlıya söz hakkı vermesi üzerine zanlı, “öncelikle yüce mahkemenizden özür dilerim. Aracımda bulunan 20 gr bana aittir. Tabela altında bulunanlar bana ait değildir. Zaten Hint keneviri türü uyuşturucu benim olsaydı polisleri oraya götürmezdim. 3 gün tutukluluğuma da itirazım yoktur “ cevabını verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)