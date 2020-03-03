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Uyuşturucu zanlısı bayan davasını cezaevinde bekleyecek

Uyuşturucu zanlısı bayan davasını cezaevinde bekleyecek

03 Mart 2020 Salı 17:29
Uyuşturucu zanlısı bayan davasını cezaevinde bekleyecek
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26.2.20 tarihinde Gazimağusa’da bir üniversite yurdunun 203 nolu dairesinde kalmakta olan Zimbabve uyruklu Josphine Mbudzi’ nin ikametgâhında mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında narkotik polisi tarafından arama gerçekleştirildi. Arama sonucu ikametgâhta tespit edilen Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde emare alınmış ve suçüstü hali gereği zanlı tutuklanmıştı.

Tutuklandığı günden beri tutuklu bulunan zanlı bugün 3.3.20 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Osman Üreten, olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Üreten şahadetinde 26.2.20 tarihinde saat 13.30 raddelerinde mahkemeden temin edilen arama müzekkeresi tahtında zanlının ikamet ettiği yurdun 203 nolu odasında arama gerçekleştirildiğini söyledi. Arama sonucu yatak odasında yastık kılıfı içerisinde 4 ayrı foil kâğıda sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Üreten zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

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Zanlının gönüllü bir ifade verdiğine değinen Üreten,  bahse konu uyuşturucu maddeyi ayni gün 900 TL karşılığı 7 gr olarak tanımadığı bir şahıstan aldığı yönünde itirafta bulunduğunu söyledi.

Emare uyuşturucu madde ile ilgili Devlet kimya laboratuvarından rapor temin edildiğine değinen üreten, bugün itibarıyla işlemiş olduğu suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini ve zanlı’ nın kabul yönünde cevap verdiğini söyledi.

Sürdürülen tahkikatta zanlının öğrenci kaydı bulunmasına rağmen yenilenmediği nedeniyle KKTC de izinsiz ikamet suçunu işleyen zanlının serbest kalması halinde bu suçu işlemeye devam edeceğini belirten Üreten, zanlının davası görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 45 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi. (MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Josphine MbudziUyuşturucu
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