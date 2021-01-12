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Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı

12 Ocak 2021 Salı 17:39
Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 6 gün uzatıldı
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EMARELERLE İLGİLİ UZMAN RAPORU BEKLENİYOR

8.1.21 tarihinde yönetimindeki araç ile polis kontrolüne yakalanan ve işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle polis müdürlüğüne götürülmekte oldukları esnada araç içerisinden yol kenarlarına attıkları poşetlerde ve birlikte kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 110,5 gr ağırlığında madde ve 2 adet hassas terazi bulunması üzerine mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü T.T (K-21), araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.D (E-24) ve G.O (K-17) polis tarafından tutuklanarak emarelere el konulmuştu.

Zanlılar 9.1.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

3 günlük tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 12.01.21 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılan zanlıların tutukluluğu 6 şar gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 8.1.21 tarihinde saat 15.45 raddelerinde trafik polisinden alınan bilgide Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde zanlı 1 yönetimindeki aracın kontrole tabi tutulduğunu araçta zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de bulunduğunu, zanlı 1’in ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesiyle eskort eşliğinde ve arkasında trafik polisleri olduğu halde polise götürülen aracın arka sol kapı camından dışarıya üç seferde olmak üzere yol kenarına içerisinde uyuşturucu madde olabileceğine inanılan 3 adet naylon poşet atıldığının görülmesi üzerine trafik polislerinin çevrede önlem alarak araç trafiğine yön verdiklerini söyledi.

Narkotik polisinin olay yerine giderek 3 adet naylon poşet içerisinde, araç içerisinde ve zanlıların ikamet ettikleri yurt odasında yaptıkları aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 110,5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi ve zanlı 1’in tasarrufunda bulunan 6700 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, her 3 zanlının tutuklandıklarını belirtti.

Zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir ifade veya beyanda bulunmayıp sessiz kaldıklarına dikkat çeken tanık polis, emare uyuşturucuların incelenmek üzere Devlet kimya laboratuvarına, naylon poşetlerin de parmak izi incelemesi için Polis Genel Müdürlüğüne gönderildiğini ancak bu konuda kendilerine henüz bir rapor ulaşmadığını söyledi.

Meseleyle ilgili tahkikatın devam etmekte olduğunu, alınacak ifadeler yanında kamera görüntülerinin görüş mesafesi ile ilgili araştırma yapılacağına vurgu yapan tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 6’şar gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin süreye ihtiyacı olduğuna dikkat çektikten sonra zanlıların 6’şar gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGazimagusa
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