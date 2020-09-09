Uyuşturucu zanlısı 3 kişinin tutukluluğu 2 gün daha uzatıldı!

tutuklandı.

Her 3 zanlı 6.9.20 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 9.9.20 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri üçer gün daha uzatıldı. Bugünkü tutukluluk emri temin duruşmasında iddia makamı adına mahkemede şahadet veren tanık polis memuru Yusuf Karaoğulları, yemin altında şahadet vermek suretiyle anımsatma yaptı.

PM Karaoğulları şahadetinde, 5.9.20 tarihinde alınan bilgi ışığında cürümleri önleme şubesinden bir ekibin zanlı 1 ve zanlı 2 nin bulunduğu ikametgâhta arama gerçekleştirdiklerini söyledi. Yapılan aramada, yatak odasında bulunan çalışma masası üzerinde iki ayrı yerde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7,5 gr ve 10 ml gr ağırlığında madde ile bir adet hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirten PM Karaoğulları, suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen soruşturmada zanlı 1’ in vermiş olduğu beyan ışığında ayni gün zanlı 3’ ün ikametgâhına gidildiğini söyleyen tanık polis memuru, kapının zanlı 3 tarafından kilitlenip açılmaması nedeniyle çilingir vasıtasıyla kapının açılıp içeri girildiğine dikkat çekti. İkametgâhta bulunan zanlı 3’ ün huzurunda yapılan aramada salonda bulunan tahta bir masa üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 ml ağırlığında bir miktar kırıntı şeklinde madde ve naylon poşet parçası bulunarak emare alındığına değinen PM Karaoğulları, suçüstü hali gereği zanlı 3’ ün de tutuklandığını söyledi.

Zanlının kapıyı açmamasından şüphelenilerek binanın dışında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan bir adet silver renk öğütücü ile kapı anahtarı bulunarak emare alındığını söyleyen PM Karaoğulları, zanlı 3’ ün bahse konu öğütücünün kendisine ait olduğu ve korkması sonucu dışarıya attığına dair sözlü beyanı olduğunu söyledi.

Zanlı 1 ve 2’ in mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiklerine değinen tanık polis, emarelerle ilgili beklenen raporun henüz ellerine ulaşmaması nedeniyle tutukluluk sürelerinin ikişer gün daha uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların üçer gün daha poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.