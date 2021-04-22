Uyuşturucu zanlısı 1 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı Gerald Tendaı Musvaburı’nın “Uyuşturucu madde alma ve tasarruf etme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Sakallı, zanlının Lefkoşa’da 18 Nisan 2021 tarihinde, saat 13.45 raddelerinde Güzelyurt- Gönyeli kavşağı içerisinde kullanımındaki araç içerisinde şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, üzerinde polisler tarafından arama yapıldığını kaydetti.

Yapılan arama sonucunda zanlının tasarrufunda 2 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getiren Sakallı, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının verdiği gönüllü ifadesinde söz konusu maddeyi 17 Nisan günü aranmakta olan bir şahıstan 200 TL karşılığında aldığı beyanında bulunduğunu ifade etti.

Polis memuru Serkan Sakallı, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davasında hazır olması maksadı ile 1 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.