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Uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 4 gün uzatıldı

15.03.21 tarihinde Gazimağusa’da narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince Fehim Özuğurlu’nun (E- 24) kullanımındaki araç içerisinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 12 gr 300 ml ağırlığında madde, içerisinde uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan 6 adet tütünle karışık sarma sigara, 1 adet sigara izmariti, içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan 2 adet sigara paketi ve bir miktar kırıntı parçaları bulunarak emare alındıktan sonra adı edilen şahıs ve ikametgahta birlikte kaldığı arkadaşı Aydan Sel (K-32) tutuklanmıştı. Tutuklanan her iki zanlı 16.03.21 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçundan mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

19 Mart 2021 Cuma 16:00
Uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 4 gün uzatıldı
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Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 19.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

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İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cüneyt Arkın olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulunduktan sonra temin edilen 3 günlük süre içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir netice alınamadığını söyledi.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerini ve polise yardımcı olmadıklarına vurgu yapan tanık polis mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında emarelerle ilgili beklenen raporların henüz gelmediğini belirttikten sonra zanlıların tutukluluk sürelerinin dörder gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların tutukluluk sürelerinin dörder gün daha uzatılması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fehim ÖzuğurluAydan Sel
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