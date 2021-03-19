Uyuşturucu zanlılarının tutukluluğu 4 gün uzatıldı

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar bugün 19.03.21 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri dörder gün daha uzatıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM Cüneyt Arkın olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulunduktan sonra temin edilen 3 günlük süre içerisinde emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir netice alınamadığını söyledi.

Zanlıların herhangi bir ifade vermediklerini ve polise yardımcı olmadıklarına vurgu yapan tanık polis mesele ile ilgili alınması gereken ifadeler yanında emarelerle ilgili beklenen raporların henüz gelmediğini belirttikten sonra zanlıların tutukluluk sürelerinin dörder gün daha uzatılması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların tutukluluk sürelerinin dörder gün daha uzatılması yönünde emir verdi.(MHA)