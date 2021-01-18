Uyuşturucu zanlılarından 2’si tutuklu biri tutuksuz yargılanacak

8.1.21 tarihinde yönetimindeki araç ile polis kontrolüne yakalanan ve işlemiş olduğu trafik suçları nedeniyle polis müdürlüğüne götürülmekte oldukları esnada araç içerisinden yol kenarlarına attıkları poşetlerde, araçta ve birlikte kaldıkları ikametgâhta yapılan aramada Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 110,5 gr ağırlığında madde ve 2 adet hassas terazi bulunması üzerine mesele ile ilgili olarak araç sürücüsü T.T (K-21), araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.D (E-24) ve G.O (K-17) polis tarafından tutuklanarak emarelere el konulmuştu.

9.1.21 tarihinde 3 gün, 12.1.21 tarihinde 6 gün olmak üzere toplam 9 gün poliste tutuklu kalan zanlılar bugün 18.1.21 tarihinde teminat maksatları bakımından kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldılar. İki zanlı benzeri suçları nedeniyle yargılanıncaya değin 2 ay süre ile cezaevine gönderilirken 1 zanlı teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Hüseyin Özdesoy’u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Özdesoy yemin altında verdiği şahadette, 8.1.21 tarihinde saat 15.45 raddelerinde trafik polisinden alınan bilgide Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde zanlı 1 yönetimindeki aracın kontrole tabi tutulduğunu araçta zanlı 2 ve zanlı 3’ ün de bulunduğunu, zanlı 1’in ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesiyle eskort eşliğinde ve arkasında trafik polisleri olduğu halde polise götürülen aracın arka sol kapı camından dışarıya üç seferde olmak üzere yol kenarına içerisinde uyuşturucu madde olabileceğine inanılan 3 adet naylon poşet atıldığının görülmesi üzerine trafik polislerinin çevrede önlem alarak araç trafiğine yön verdiklerini söyledi.

Narkotik polisinin olay yerine giderek 3 adet naylon poşet içerisinde, araç içerisinde ve zanlıların ikamet ettikleri yurt odasında yaptıkları aramada Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 110,5 gr ağırlığında madde ve uyuşturucu madde kırıntısı ihtiva ettiğine inanılan 2 adet hassas terazi ve zanlı 1’in tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6700 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, her 3 zanlının tutuklandıklarını belirtti.

Tutukluluk süresi içerisinde zanlı 1 ve 2’nin emare alınan cep telefonlarının incelendiğini, içerisinde birçok uyuşturucu madde, resim ve video görüntüsü yanında emare alınan uyuşturucu maddelerin de görüntülerinin bulunduğuna dikkat çeken PM Özdesoy, zanlı 1’in benzeri 2 suçtan 15 ay, zanlı 2’nin ise benzeri 2 suçtan 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve halen askıda benzeri suçtan davaları olduğunu, zanlı 3’ün ise benzeri suçu olmadığına dikkat çekti.

Devlet kimya laboratuvarından temim edilen raporda, emarelerin toplam 108 gr 834 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduklarına değinen tanık polis emare 2 adet hassas terazide kanunsuz herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Benzer suçlarından dolayı zanlı 1 ve 2’nin yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep eden tanık polis, benzeri sabıkası bulunmayan zanlı 3’ün ise davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlı 1 ve 2’yi iki ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderirken, zanlı 3’ün KKTC haricine çıkışını men ederek 7000 TL nakdi teminat ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kişinin 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)