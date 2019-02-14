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Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

14 Şubat 2019 Perşembe 18:19
Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Uyuşturucu zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 6 Şubat günü, bir ikametgâha gerçekleştirilen operasyonda, tasarruflarında 105 adet MDMA içeren Extacy türü uyuşturucu hap, 1 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara, 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olan ve uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet tabak, 1 adet 100 ABD Doları, 1 adet kredi kartı, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 50 ABD Doları ve 4 bin 995 TL nakit para ele geçirilen 22 yaşındaki Mahmut Havalar ile 30 yaşındaki Mehmet Sakar aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından bugün Girne Kaza Mahkemesi’nde teminat duruşmasına çıkarılan zanlılar, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar’ın huzurunda gerçekleşen teminat duruşmada Başsavcılık adına Savcı Emine Taşkın, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ali Çavuş’u tanık olarak dinletti. Zanlılar Mahmut Havalar ile Mehmet Sakar’ın “Kokain, Extacy ve Hintkeneviri Türü Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçlarından methaldar olduklarını belirten polis memuru Ali Çavuş, meselenin detaylarını mahkemeye aktardı. Girne’de 6 Şubat günü zanlıların ikametgâhına operasyon gerçekleştirdiğini kaydeden Ali Çavuş, tutuklanmaları sonrası gönüllü ifade veren zanlıların suçlarını kabul ettiklerini ifade etti. Meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru Ali Çavuş, serbest kalmaları halinde yeniden suç işleme ve yargılanmaktan kaçma ihtimali bulunan zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen Şahadet değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, serbest kalmaları halinde yargılanmaktan kaçma ve yeniden suç işleme ihtimali bulunan zanlıların 2 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmelerine emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
HintkeneviriExtacyUyuşturucuHapMahmut HavalarMehmet Sakar
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