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Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ( hint keneviri) tasarrufu suçundan tutuklanan T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18) bugün mahkemeye çıkarıldı.

15 Haziran 2021 Salı 18:17
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde ( hint keneviri) tasarrufu suçundan tutuklanan T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18) bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, 15.06.2021 tarihinde, saat 00.10 sıralarında Girne Adli Şube ekiplerinin Şht.Temel Şimşir sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D.(E-18)’nin üzerlerinde ve konu araçta arama yaptıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, zanlılardan yapılan soruşturmada aranan bir şahıstan 300 TLye bir gram uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, zanlılardan T.T.A’nın gönüllü ifade verdiğini, teyit ve tekzibinin yapılacağını açıkladı. Bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneUyuşturucu
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