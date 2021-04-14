banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Cenevre’de şapkadan tavşan çıkar mı?
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Covid-19 sadece hastalık salgını değil
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici açıklamalara devam etmeli
Sağlık Bakanlığı aşılar konusunda bilgilendirici...
banner376
Flaş Haber
Saner'den erken seçim tarihi!
Kapat

Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu

Demirhan’da şüpheli görülen araçta uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlılar İrfan Çil, Kemal Kurt, Mustafa Hoca'nın ardından meseleye bağlantısı görülen zanlı Murat Özbermek yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 10:40
Uyuşturucu zanlıları 5 gün daha tutuklu
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili olguları aktardı.

Özder, Lefkoşa'ya bağlı Demirhan bölgesinde 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 raddelerinde JP 204 plakalı araç içerisindeki zanlıları İrfan Çil, Kemal Kurt ve Mustafa Hoca'nın şüpheli hareketler sergilediğini belirterek, söz konusu araçta polis tarafından arama yapıldığını söyledi.

banner341
Polis, yapılan aramada aracın sol ön yolcu koltuğunun altında satışa hazır 13 paket halinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid turu uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu dile getirerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı İrfan Çil'in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde söz konusu maddeleri 14 paket şeklinde aynı gün Mağusa'da zanlı Murat Özbermek'ten 1400 TL karşılığında aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis daha sonra zanlı Murat Özbermek'in Mağusa'da tespit edilerek tutuklandığını ve tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin tespit edilip emare olarak alındığını bildirdi.

Polis memuru Ozan Özder, diğer zanlıların suçlamaları kabul etmediğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini mesele ile ilgili olarak 5 kişiden ifade alındığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca kamera incelemesinin devam ettiğini belirterek zanlıların 5 gün daha soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şehadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Demirhan Uyuşturucuİrfan ÇilKemal KurtMustafa HocaMurat özbermek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 kişi hakkında yasal işlem!
3 kişi hakkında yasal işlem!
Çayönü'nde yangın!
Çayönü'nde yangın!
Sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme
Sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme
Kamera görüntüleri inceleniyor
Kamera görüntüleri inceleniyor
Çaluda ve Ünverdi aleyhindeki dava süreci başladı
Çaluda ve Ünverdi aleyhindeki dava süreci başladı
Serkan Coşkun 3 gün poliste tutuklu kalacak
Serkan Coşkun 3 gün poliste tutuklu kalacak
Mahir Demirci tutuksuz yargılanacak
Mahir Demirci tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Aygün Günay tutuksuz yargılanacak
Aygün Günay tutuksuz yargılanacak
Lefkoşa'da hırsızlık!
Lefkoşa'da hırsızlık!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim