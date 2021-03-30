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Uyuşturucu ve vahim zarar sanığına toplamda 12 ay hapis cezası

30 Mart 2021 Salı 20:24
Uyuşturucu ve vahim zarar sanığına toplamda 12 ay hapis cezası
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Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan ağır ceza mahkemesi sanık Baran Yıldız aleyhine getirilen kanunsuz uyuşturucu madde ve vahim zarar davasını görüşüp karara bağladı. Aleyhine getirilen her iki suçlamayı da kabul ederek mahkemeden özür dileyen sanığa, 26.02.20 tarihinde içerisinde 2.7 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunan tütünle karışık ucu yanık sarma sigara tasarruf etme suçundan 3 ay ve 18.08.19 tarihinde tartıştığı A.Y isimli şahsın yüzüne vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına sebep olmaktan 9 ay hapis cezası verdi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza mahkemesi heyeti ilk olarak sanık aleyhine getirilen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla ilgili kararını açıkladı.

Başkan Fatma Şenol tarafından okunan kararda, sanığın aleyhine getirilen suçtan suçlu bulunup mahkûm ettiklerini belirtti. Sanığa verilecek cezayı belirlerken suçunu kabul etmesi ve adaletin erken tecellisine katkıda bulunmasını, işlemiş olduğu suçtan dolayı mahkemeden özür dilemesini, 2018 yılında eşinden ayrılmış olması nedeniyle geçirmiş olduğu kötü günler içerisinde bu suçları işlediğini, hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu süre içerisinde düşünme fırsatı bulduğu yönündeki beyanlarının lehine unsurlar olarak değerlendirildiğini belirten kıdemli yargıç Şenol, denetimli serbestlik yasasından yararlanma talebi olmadığı yönündeki beyanı ve uyuşturucu maddenin miktarın da dikkate alındığını söyledi.

Sanığın benzeri bir suçtan sabıka kaydının bulunması ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Şenol, bu gibi suçlarda her geçen gün artış görüldüğünü ve tedirginlik yaratmakta olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı ve kamu menfaatinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledikten sonra sanığa bugünden başlamak üzere 3 ay hapis cezası verildiğini belirtti.

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Vahim zarar ve ciddi darp suçuna 9 ay hapis cezası

Ağır ceza heyeti sanık aleyhine getirilen bir diğer dava vahim zarar ve ciddi darp dosyasını da karara bağladı ve sanığı 9 ay hapislikle cezalandırdı.

Sanık aleyhindeki karar üye yargıç Hazan Aksun tarafından okundu. Aksun, sanık Baran Yıldız’ın 18.08.2019 tarihinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir disko önünde kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tartıştığı A.Y’nin yüzüne eliyle vurmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu ve bu nedenle aleyhinde vahim zarar ve ciddi darp suçlamasıyla dava dosyalandığını söyledi.

Sanığın aleyhine getirilen davaları kabul edip mahkemeden özür dilemek suretiyle adaletin erken tecelli etmesine katkıda bulunmasının lehinde unsur olarak değerlendirildiğini belirten Aksun, sanığı işlemiş olduğu suçlardan dolayı suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi.

Herkesin vücut bütünlüğü hakkına sahip olduğuna vurgu yapılan kararda bu gibi suçların son zamanlarda yaygınlık gösterildiğine dikkat çekildi. Bu gibi olaylarda kamu menfaatinin ön plana çıkması gerektiğine dikkat çekilen kararda hürriyeti bağlayıcı bir cezanın verilmesi dışında bir ceza verilmesinin düşünülmediğine dikkat çekildi.

Üye yargıç Hazan Aksun olarak oy birliği ile alınan karar sonucunda sanığı işlemiş olduğu vahim zarar suçundan 9 ay hapis cezası verildiğini söyledi. Aksun devamla, sanık aleyhine getirilen ikinci dava ciddi darp suçunun birinci dava ile bağlantısı ve devamı olduğu cihetle sanığa ceza verilmediğini ve sabıka kaydı olarak kaydedildiğini belirtti.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Baran YıldızUyuşturucu
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