Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

Gazimağusa’da Narkotik polislerinin almış oldukları bir ihbar doğrultusunda 17.7.19 tarihinde bir petrol istasyonuna gelen araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada, uyuşturucu madde türü olan Sentetik Cannabinoid ihtiva ettiğine inanılan üçü içilmiş 5 adet sarma sigara tespit ederek emare olarak zapt etti.

Konu araç içerisinde bulunan zanlı 1 Yusuf Tezer ve zanlı 2 Uğur Ersan Topçu polis tarafından tutuklanırken araçta bulunan üçüncü şahıs Ahmet Yüksel (E-45) ise araçtan inip koşarak kaçması üzerine yakalanamamıştı.

17.7.19 tarihinden beri aranmakta olan üçüncü zanlı Ahmet Yüksel, 22.7.19 tarihinde Lefkoşa’ da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Şahadeti değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı, zanlı 1 Yusuf Tezer ‘in KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir şahsın imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığında serbest kalması yönünde emir verdi. Zanlı Uğur Ersan Topçu ve zanlı Ahmet Yüksel’ü de ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 45 gün süreyle merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

Mahkeme sonrasında cezaevine götürülmek istenen zanlı 2 Uğur Ersan Topçu’nun polise zorluk çıkarmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği ve mahkeme binasına ambulans ve sağlık ekiplerinin gittiği öğrenildi. (MHA)