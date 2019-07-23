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Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

23 Temmuz 2019 Salı 17:15
Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

Uyuşturucu sigara kullanırken kaçan kişi yakalanarak tutuklandı

Gazimağusa’da Narkotik polislerinin almış oldukları bir ihbar doğrultusunda 17.7.19 tarihinde bir petrol istasyonuna gelen araç içerisinde arama gerçekleştirdi. Araç içerisinde yapılan aramada, uyuşturucu madde türü olan Sentetik Cannabinoid ihtiva ettiğine inanılan üçü içilmiş 5 adet sarma sigara tespit ederek emare olarak zapt etti.

Konu araç içerisinde bulunan zanlı 1 Yusuf Tezer ve zanlı 2 Uğur Ersan Topçu polis tarafından tutuklanırken araçta bulunan üçüncü şahıs Ahmet Yüksel (E-45) ise araçtan inip koşarak kaçması üzerine yakalanamamıştı.

17.7.19 tarihinden beri aranmakta olan üçüncü zanlı Ahmet Yüksel, 22.7.19 tarihinde Lefkoşa’ da polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

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Her 3 zanlı bugün 23.7.129 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Mahir Türe yemin altında şahadet vererek olgularla ilgili bilgi verdi. Türe şahadetinde mesele ile ilgili tahkikatını tamamladığına değinerek zanlı 1 Yusuf Tezer’in teminata bağlanmasını talep ederken zanlı 2 Uğur Ersan Topçu nin bir kısmı benzeri olmak kaydıyla 15, zanlı 3 ün ise bir kısmı benzeri olmak kaydıyla 11 sabıkasının bulunduğuna vurgu yaptı. Zanlı 2 ve zanlı 3 ün daimi ikamet adresleri olmadığına değinen Türe, zanlı 3 ün 3 hafta önce cezaevinden çıktığını ve aranmakta olduğu süre içerisinde sokak ve parklarda yatıp kalktığına değinerek hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kaza mahkemesi yargıcı, zanlı 1 Yusuf Tezer ‘in KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 3000 TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir şahsın imza edeceği 50000 TL şahsi kefalet senedi karşılığında serbest kalması yönünde emir verdi. Zanlı Uğur Ersan Topçu ve zanlı Ahmet Yüksel’ü de ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 45 gün süreyle merkezi ceza evine gönderilmeleri yönünde emir verdi.

Mahkeme sonrasında cezaevine götürülmek istenen zanlı 2 Uğur Ersan Topçu’nun polise zorluk çıkarmak suretiyle kendi kendine zarar verdiği ve mahkeme binasına ambulans ve sağlık ekiplerinin gittiği öğrenildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu
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