banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.751
DOLAR
7.3318
STERLİN
9.7868
EURO
8.7462
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Pandemi hastanesini Türkiye yapmamalı!
Sarayın derin sessizliği
Sarayın derin sessizliği
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Ekonomi ve salgında dibe vurduk
Pilli: Ben de utandım!
Pilli: Ben de utandım!
banner355
Flaş Haber
Uyuşturucu karakolda bulundu
Kapat

Uyuşturucu postası sona erdi

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:33
Uyuşturucu postası sona erdi
banner337
banner351

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da posta yolu ile kendisine uyuşturucu madde geldiği tespit edilen zanlı Rami Hammami tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. İkametgahında yapılan aramada da uyuşturucu ele geçirilen zanlı soruşturmanın seyri gereği 7 gün daha tutuklu kalacak.

NE OLMUŞTU?

9 Ağustos tarihinde, Lefkoşa Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, Rami Hammami’ye gönderilen bir zarf içerisinde 103 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edildi. Üzerinde “Red Bull” yazılı pembe renkli haplar emare olarak alındı.

EL BOMBASI MOTİFLİ HAPLAR

15 Ağustos tarihinde ise polis ekiplerince Rami Hammami’nin ikametgahında arama yapıldı. Yapılan aramada bir naylon içerisine konulmuş uyuşturucu olduğuna inanılan 23 adet el bombası motifli hap, 18 adet qp motifli hap ve 5 gram ağırlığında metamfetamin bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Gönüllü olarak ifade veren zanlı posta yolu ile yurtdışından uyuşturucu madde ve hapları getirttiğini itiraf etti. Polis memuru Ali Çavuş mahkemeden tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlın 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Rami HammamiUyuşturucuHap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 sigarayla yakalandı
3 sigarayla yakalandı
Uyuşturucu karakolda bulundu
Uyuşturucu karakolda bulundu
420 bin liralık soruşturma sürüyor
420 bin liralık soruşturma sürüyor
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Kaçak yollardan KKTC’ ye giriş yapan 2 Suriye uyruklu kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Tasarrufunda dedektör bulunan kişi tutuklandı
Sabıkalı zanlılar cezaevinde
Sabıkalı zanlılar cezaevinde
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinsel içerikli fotoğraflarını paylaştı
Cinayet planı yaptılar
Cinayet planı yaptılar
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
“Bağımlıyım” dedi cezaevinden kurtulamadı
Uyuşturucu partisi kötü bitti
Uyuşturucu partisi kötü bitti

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim