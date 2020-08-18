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Uyuşturucu partisi kötü bitti

Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Abdülkadir Arıca’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Ağustos 2020 Salı 14:34
Uyuşturucu partisi kötü bitti
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da uyuşturucu kullandıktan sonra fenalaşan Abdülkadir Arıca’nın ambulans ile hastaneye kaldırılmasının ardından tutuklanan zanlılar Abdülkadir Arıca, Serkan Ekinci, Muhammed Azgan ve Bayram Çolak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

ÇEKMECEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olay, 18 Ağustos günü Abdülkadir Arıca’nın şüpheli bir madde içerek kendisinden geçmesi ile başladı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk müdahalenin ardından Arıca hastaneye sevk edildi. Polis daha sonra konu ikametgâhta yaptığı aramada yatak odasında bir çekmeceye gizlenmiş içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara ele geçirdi.

YARIM GRAM UYUŞTURUCU BULUNDU

Polis aldığı istihbarat sonucunda Bayram Çolak’ın da aynı evde ikamet ettiğini öğrendi. Bayram Çolak’ın üzerinde yapılan aramada yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulundu.

Arıca, Ekinci ve Azgan uyuşturucu maddeyi Çolak’tan aldıklarına dair ifade verirken, zanlı çolak hakkındaki suçlamaları kabul etti. Polis, aranan bir kişi olduğunu ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuAbdülkadir ArıcaSerkan EkinciMuhammed AzganBayram Çolak
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