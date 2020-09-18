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Uyuşturucu maddeyi araç içerisinden dışarı attılar

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Mevlevi Çemberi yakınlarında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.S.(E-31) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-31)’nin polisin kendilerine doğru geldiğini görmeleri üzerine tasarruflarında bulunan yaklaşık 80 miligram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araç içerisinden dışarı attıkları tespit edilmiştir.

18 Eylül 2020 Cuma 11:32
Uyuşturucu maddeyi araç içerisinden dışarı attılar
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD)TASARRUFU       

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         17.09.2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Mevlevi Çemberi yakınlarında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.S.(E-31) ve araçta yolcu olarak bulunan A.S.(E-31)’nin polisin kendilerine doğru geldiğini görmeleri üzerine tasarruflarında bulunan yaklaşık 80 miligram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araç içerisinden dışarı attıkları tespit edilmiştir.

Akabinde konu araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tütünle karışık içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

EV AÇMA, KASTİ HASAR VE MÜLKE TECAVÜZ

          17.09.2020 tarihinde saat 16:30 sıralarında Alsancak’ta, Ü.T.(K-53)’nin, kiracısı olan şahsın evden çıkmadığı gerekçesi ile ikametgahın kilitsiz durumdaki balkon sürme kapısından içeriye girdikten sonra, ikametgah içerisinde bulunan 1 adet abajuru, 1 adet bardağı ve ikametgahın balkon sürme kapı camını kırmak suretiyle kasti hasara uğrattığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

01.01.2016-10.09.2020 tarihleri arasında Girne’de faaliyet gösteren bir markette çalışan M.E.          (K-39)’nin GSM şirketlerine ait satışı gerçekleşen telefon konturlarından elde edilen gelir üzerinde değişiklik yaparak düşük gösterip 309.079.22 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

15.09.2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında Girne’de Şht Ali Avcı sokak üzerinde C.Y.(E-21) aralarında çıkan tartışma sonucu Hasan GÜRTAY’ı iki eliyle göğsünden itip yere düşürüp darp ettikten sonra ağız kısmına yumruk atıp dişinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

 

HAYVAN VE REFAH YASASINA AYKIRI HAREKET VE HAYVANLARA ZARAR VERME

09.09.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında Balıkesir’de başıboş dolaşan köpeğin hava tüfeği ile açılan ateş sonucunda telef olduğu öğrenilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen K.A.(E-73) aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup; soruşturma devam etmektedir.

YASAL EMİRLERİNE RİAYETSİZLİK 
         17.09.2020 tarihinde, H.K.(E-38)’nin Çatalköy’de kalmakta olduğu karantina hoteli içerisinde bulunan odasından izinsiz olarak ayrıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup; soruşturma devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Güzelyurt Anayolu Mevlevi Çemberi
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