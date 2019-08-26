Uyuşturucu madde tasarrufu zanlıları teminata bağlandı

Her iki zanlı 19.8.19 tarihinde çıkarıldıkları Gazimağusa kaza mahkemesinde haklarında 3 gün, 22.8.19 tarihinde de 4 gün olmak üzere 7 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Zanlılar bugün 26.8.19 tarihinde teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına yeminli şehadet veren tahkikat memuru Hasan Selvili zanlıların birbirleriyle tartıştıklarına dair aldıkları bilgi ışığında 18.8.19 akşamı olay mahalline gittikleri, zanlı 1 Osman Akın ve zanlı 2 Mehmet Ali Yıldırım’ın davranışlarından alkollü oldukları kanısına kapıldıklarını, yapılan alkol testinden sonuç almayınca uyuşturucu madde kullanmış olabilecekleri şüphesiyle sorguya alındıklarını anımsattı.

Zanlıların bulundukları yerde yapılan araştırmada bir kâğıt parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunmasıyla zanlıların tutuklandığını aktaran Selvili, zanlılara tasarruflarında 522 mlg sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundurmaktan yazılı dava tebliğ edildiğini belirterek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Şehadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıların davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla yurt dışına çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 5000’er TL nakdi teminat yatırmaları ve haftada 1 gün polise ispatı-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)