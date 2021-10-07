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Uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla 2 şahıs tutuklandı

07 Ekim 2021 Perşembe 15:38
Uyuşturucu madde tasarruf suçlamasıyla 2 şahıs tutuklandı

07.10.21 tarihinde Gazimağusa’ da kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada tasarruflarında Hint keneviri olduğuna inanılan 300 Mg ağırlığında madde ve bir adet öğütücü bulunan Nijerya uyruklu Oluwagbotemi Jesutomisin Fakolade ve Victor Oluwadamiue Ishola suçüstü hali tutuklanarak tasarruflarında bulunan uyuşturucu ve öğütücü emare alındı.

Zanlılar bugün 07.10.21 tarihinde kanunsuz Hint keneviri suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında birer gün tutukluluk emri temin edildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Hüseyin Özdesoy’ u şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 07.10.21 tarihinde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı cürümleri önleme şubesi ekiplerinin bir darp meselesi ile ilgili olarak aradıkları bir şahıs ile ilgili bir binanın 1401 numaralı odasında gidildiğini, aranan şahsın bulunamadığını ancak orada bulunan zanlılar huzurunda ikametgahta yapılan aramada oturma odası içerisindeki masa üzerinde, içerisinde uyuşturucu madde kırıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü ve zanlı 1’in sağ cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 300 Mg ağırlığında madde bulunması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinin olaydan haberdar edildiğini söyledi.

Aynı gün kısa bir süre sonra olay mahalline giden narkotik ekiplerinin uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 1 adet öğütücüyü emare olarak aldığını belirten tanık polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Meselenin yeni olması, alınacak ifadeler yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderileceğine dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların birer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Oluwagbotemi Jesutomisin FakoladeVictor Oluwadamiue IsholaUyuşturucu
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