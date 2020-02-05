Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor
4.2.2020 tarihinde alınan bilgi üzerine saat 12.00 raddelerinde Karakol bölgesinde, kullanımlarındaki FG 360 plakalı araç içerisinde tespit edilen Fikret Göl ve Daniel Sassa Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Konu şahısların araçtan indirilerek üzerlerinde yapılan aramada, zanlı 1’ in giymekte olduğu ceketin alt cebinde paketlenmiş her biri yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 pakette toplam 3 gr ağırlığında madde ve ceketin sol üst cebinde naylon poşet içerisinde Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 g ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve her iki zanlı tutuklanmıştır.
Zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini ve bahse konu maddeyi bir gün önce isim bazında söyledikleri bir şahıstan 700 TL karşılığı 7 gr olarak aldıklarını belirten Selvili emarelerin incelenmesi, aranan bir kişinin bulunması ve ifadelerinin teyit ve tekzibini yapabilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.
İddia makamının bu süreyi 2 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)