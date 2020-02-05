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Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor

İhbar üzerine 2 şahıs tutuklandı

Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor

İhbar üzerine 2 şahıs tutuklandı

05 Şubat 2020 Çarşamba 20:15
Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor

Uyuşturucu madde satışları ve alımları hız kesmiyor

4.2.2020 tarihinde alınan bilgi üzerine saat 12.00 raddelerinde Karakol bölgesinde,  kullanımlarındaki FG 360 plakalı araç içerisinde tespit edilen Fikret Göl ve Daniel Sassa Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekipleri tarafından durdurularak aramaya tabi tutuldu. Konu şahısların araçtan indirilerek üzerlerinde yapılan aramada, zanlı 1’ in giymekte olduğu ceketin alt cebinde paketlenmiş her biri yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 6 pakette toplam 3 gr ağırlığında madde ve ceketin sol üst cebinde naylon poşet içerisinde Sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 g ağırlığında madde bulunarak emare alınmış ve her iki zanlı tutuklanmıştır.

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Zanlılar bugün 5.2.20 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edildi. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Hasan Selvili yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Selvili şahadetinde, alınan bil bilgi ışığında 4.2.20 tarihinde zanlıların bir araç içerisinde tespit edilerek aramaya tabi tutulduklarını aktardı. Zanlıların araçtan indirilerek yapılan üst aramasında zanlı 1’in giymekte olduğu ceketin iç kısmında iki ayrı yerde Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirten Selvili, suçüstü hali gereği her iki zanlının tutuklandığını söyledi..

Zanlıların gönüllü ifade vermek suretiyle suçlarını kabul ettiklerini ve bahse konu maddeyi bir gün önce isim bazında söyledikleri bir şahıstan 700 TL karşılığı 7 gr olarak aldıklarını belirten Selvili emarelerin incelenmesi, aranan bir kişinin bulunması ve ifadelerinin teyit ve tekzibini yapabilmek maksadıyla zanlılar aleyhine üçer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

İddia makamının bu süreyi 2 gün olarak sınırlamasından sonra kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Fikret GölDaniel SassaUyuşturucu
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