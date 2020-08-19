Uyuşturucu karakolda bulundu

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Demirhan Polis Karakolu’nda hücreye yerleştirilirken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Usman Sani Usman ve uyuşturucuyu ona verdiği tespit edilen zanlı Khalid Sanusi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
AMELİYAT ELDİVENİNE GİZLENMİŞ
12 Ağustos tarihinde bir trafik kazasına karışan Usman Sani Usman, 18 Ağustos tarihinde tutuklanarak karakola götürüldü. Karakolda üst araması yapılan Usman’ın üzerinden ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındı.
2 GÜN TUTUKLU KALACAK
Mahkemede şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, Usman’ın konu maddeyi 17 Ağustos tarihinde Khalid Sanusi’den aldığını aktardı. Polis soruşturmanın devam ettiğini belirterek zanlıların 2 gün süreyle tutukluluğunu talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.