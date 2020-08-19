Uyuşturucu karakolda bulundu

Demirhan Polis Karakolu’nda hücreye yerleştirilirken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Usman Sani Usman ve uyuşturucuyu ona verdiği tespit edilen zanlı Khalid Sanusi tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.