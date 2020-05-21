Uyuşturucu ile yakalanan zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecekler

Zanlı 1, 11.10.2019, zanlı 2 ise 2.5.2013 tarihinden beri KKTC’de kaçak

14.5.20 tarihinde Gazimağusa’ da saat 17.30 raddelerinde kalmakta olduğu otel odasında narkotik polisin yaptığı aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 5 gr madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduran Wale Thankgod Shanu (E-36) ile aynı yerde misafir olarak bulunduğu iddia edilen Samuel Kolade Falodun (E-30) isimli şahıs polis tarafından tutuklanarak uyuşturuculara el konulmuştu.

14.5.20 tarihinden beri tutuklu bulunan zanlılar, bugün 21.5.20 tarihinde Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma- tasarruf ve KKTC de izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla iki ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevine gönderildiler.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren Polis memuru Hasan Derman olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Derman şahadetinde, 14.5.20 tarihinde alınan bilgi ışığında, Gazimağusa’ da faaliyet gösteren bir otel odasında zanlı 1 ve zanlı 2’ nin tespit edilerek huzurlarında arama yapıldığını söyledi. Arama esnasında oda içerisindeki sehpa üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 adet bet ofisi kâğıdına sarılı yarımşar gr olmak üzere toplam 4 gr madde, uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan bet ofisi kâğıdına sarılı tütünle karışık 1 gr ağırlığında madde ve içerisinde yine uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Derman her iki zanlının tutuklandığını söyledi.

Zanlı 1’ in gönüllü ifade verdiğini, bahse konu uyuşturucu maddeyi bir şahıstan 500 TL karşılığı aldığını itiraf ettiğini belirten Derman, yapılan muhaceret kontrolünde zanlı 1’ in 11.10.19 tarihinden, zanlı 2’nin ise 2.5.2013 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğine dikkat çekti.

Zanlılara uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçuna ilaveten izinsiz ikamet suçu ile ilgili yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen Derman, zanlıların kendilerine okunan yazılı dava tebliğini kabul etmediklerini belirtti.

Bugün itibarıyla zanlıların hiçbir yasal statüleri olmaksızın KKTC’dede ikamet etmeleri ve serbest kalmaları halinde ayni suçu işlemeye devam edeceklerine vurgu yapan Derman, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla merkezi ceza evine gönderilmelerini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi. (MHA)