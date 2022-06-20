banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Şemsi Kazım ERKMAN ve eşi teminatla serbest
Şemsi Kazım ERKMAN ve eşi...
TÜK, ürün bedellerini 28 Haziran'da ödeyecek
TÜK, ürün bedellerini 28 Haziran'da...
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
banner405

Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

Ercan Hava Limanından ülkemize tasarufundak uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Ziya Burçin Erbay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 13:49
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Hava Limanından ülkemize tasarufundak uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Ziya Burçin Erbay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ercan Hava Limanından KKTC'ne giriş yapmak isteyen Mağusa'da sakin zanlı Ziya Burcin Erbay’ın (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının iç çamaşırı içerisine apış arasına gizlenmiş 66 gram 480 miligram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınıp, zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şemsi Kazım ERKMAN ve eşi teminatla serbest
Şemsi Kazım ERKMAN ve eşi teminatla serbest
150 bin TL'lik malzeme çalmakla suçlanıyordu
150 bin TL'lik malzeme çalmakla suçlanıyordu
Beyarmudu din görevlisi araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklandı
Beyarmudu din görevlisi araçtan sirkat suçlamasıyla tutuklandı
“Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu”
“Ülkemde savaş var, bu suçu mecburiyetten işledim. Yapabileceğim bir şey yoktu”
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
Hırsızlık olayları…
Hırsızlık olayları…
Kavga ederek birbirlerinin burnunu kıran şahıslara yasal işlem…
Kavga ederek birbirlerinin burnunu kıran şahıslara yasal işlem…
Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu…
Girne ve Gazimağusa’da uyuşturucu…
Falyalı cinayeti: Dava 24 Haziran'a ertelendi
Falyalı cinayeti: Dava 24 Haziran'a ertelendi
Kendini emlakçı olarak tanıttı, dolandırdı!
Kendini emlakçı olarak tanıttı, dolandırdı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim