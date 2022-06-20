Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Hava Limanından ülkemize tasarufundak uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Ziya Burçin Erbay tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı. Polis, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Methamfetamine) İthal - Tasarruf suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Ercan Hava Limanından KKTC'ne giriş yapmak isteyen Mağusa'da sakin zanlı Ziya Burcin Erbay’ın (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde zanlının iç çamaşırı içerisine apış arasına gizlenmiş 66 gram 480 miligram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu madde bulunarak emare alınıp, zanlının tutuklandığını anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını ve zanlının benzeri sabıkası olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve haftada bir gün polise ispat-vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.