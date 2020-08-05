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Uyuşturucu bağımlısı trafik canavarına dönüştü

Girne’de 3 yıl önce trafik kazası yaptıktan sonra üzerinde uyuşturucu bulunan, ayrıca uyuşturucu suçlarından birçok kez tutuklanan Kudret Evli bugün yine Girne’de kaza yapınca aracında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 21:13
Uyuşturucu bağımlısı trafik canavarına dönüştü
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 3 yıl önce trafik kazası yaptıktan sonra üzerinde uyuşturucu bulunan, ayrıca uyuşturucu suçlarından birçok kez tutuklanan Kudret Evli dün yine Girne’de kaza yapınca aracında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Tutuklanan Evli bugün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede aktardığı olgularda zanlının 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.45 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığını söyledi.

ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ

Polis, kaza yerinde şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını kaydetti.,

2 GÜN TUTUKLU KALACAK

Zanlının gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ayrıca alınacak ifadeler ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kudret EvliTrafik KazasıUyuşturucu
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