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Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu

Ozanköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:26
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ozanköy’de meydana gelen cinsel saldırı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.R.Y. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili olguları aktardı. Polis 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına muhtelif defalar iki kattan müteşekkil ikametgâhın alt katında bulunan yatak odasında rızası olmaksızın göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden adı edilenin kalçalarına sürtmek ve elleriyle adı edilenin cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis olayın bilgilerine müştekinin ilk şikâyeti yaptığı kız kardeşi ile polise gelip bildirmelerinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 04.05.2022 19:46
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