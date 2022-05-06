banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı
Aracında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti
Ani ölüm
Ercan’da 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
1 kişi tutuklandı
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Hükümet kurma çalışmaları devam ediyor
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
Şimdi de ‘hangi Türkiye’ tartışmaları!
banner404

“Üvey kızına birçok kez cinsel saldırıda bulundu, tutuklandı''

Girne- Ozanköy’de 27 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.R.Y. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Mayıs 2022 Cuma 19:11
“Üvey kızına birçok kez cinsel saldırıda bulundu, tutuklandı''

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Girne- Ozanköy’de 27 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.R.Y. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili olguları aktardı. Yavuz, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına muhtelif defalar iki kattan müteşekkil ikametgâhın alt katında bulunan yatak odasında rızası olmaksızın göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden adı edilenin kalçalarına sürtmek ve elleriyle adı edilenin cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, olayın bilgilerine müştekinin ilk şikâyeti yaptığı kız kardeşi ile polise gelip bildirmelerinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Ömer yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Yavuz, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Ömer Yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmesi için mahkemeden emir alındığını da belirtti. Yavuz, zanlının cep telefonunda yapılan ön incelemede müştekiyle yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu porno sitelerine girdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Yavuz, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılması gerektiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını belirtti. Polis memuru Yavuz, olayın aile içerisinde infiale neden olduğunu da dile getirdi. Olayın ciddi ve titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Yavuz, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar!
26 yaşındaki kıza fuhuş yaptırdılar!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
Valizinden 11 kilo uyuşturucu çıktı!
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
3200 TL değerindeki içkiyi çaldı
Market hırsızı bir kere daha tutuklandı
Market hırsızı bir kere daha tutuklandı
Evrak sahtelemeden 5 gün tutuklu kalacaklar...
Evrak sahtelemeden 5 gün tutuklu kalacaklar...
Market hırsızı tutuklandı...
Market hırsızı tutuklandı...
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
Üvey kızına cinsel saldırıda bulundu
İçki çaldığı markete tekrar gidince tutuklandı
İçki çaldığı markete tekrar gidince tutuklandı
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştılar
Sahte pasaportla Güney'e geçmeye çalıştılar
Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi
Belindeki silahı düşürmüştü, cezaevine gönderildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim