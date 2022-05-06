“Üvey kızına birçok kez cinsel saldırıda bulundu, tutuklandı''

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne- Ozanköy’de 27 yaşındaki üvey kızına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan A.R.Y. bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz, olayla ilgili olguları aktardı. Yavuz, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ozanköy’de, zanlı A.R.Y’nin birlikte kalmakta olduğu üvey kızına muhtelif defalar iki kattan müteşekkil ikametgâhın alt katında bulunan yatak odasında rızası olmaksızın göğüslerini sıkmak, yatağına uzanıp cinsel organını kıyafetinin üzerinden adı edilenin kalçalarına sürtmek ve elleriyle adı edilenin cinsel organını ellemek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı. Yavuz, olayın bilgilerine müştekinin ilk şikâyeti yaptığı kız kardeşi ile polise gelip bildirmelerinden sonra ortaya çıktığını ve zanlının 4 Mayıs 2022 tarihinde Girne'de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Ömer yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını açıkladı.

Yavuz, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti. Ömer Yavuz, zanlının cep telefonunun incelenmesi için mahkemeden emir alındığını da belirtti. Yavuz, zanlının cep telefonunda yapılan ön incelemede müştekiyle yaşadığı cinsel davranışlara benzer videoların bulunduğu porno sitelerine girdiğini tespit ettiklerini açıkladı. Yavuz, zanlının cep telefonunda detaylı inceleme yapılması gerektiğini, ayrıca telefonda tespit edilen bazı şahıslara ulaşıp ifadelerini alacaklarını belirtti. Polis memuru Yavuz, olayın aile içerisinde infiale neden olduğunu da dile getirdi. Olayın ciddi ve titizlikle incelenmesi gerektiğini belirten Yavuz, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının tutukluluk süresini 5 gün daha uzattı.