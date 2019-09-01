Üvey amcasının eşine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlının tutukluluk süresi bir gün uzatıldı

Zanlı bugün 01.09.2019 tarihinde ek tutukluluk talebiyle yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını yürüten polis mensubu Bilal Yarıcıoğlu yemin tahtında verdiği şahadetinde olgularla ilgili bilgileri aktardı. Yarıcıoğlu şahadetinde zanlının 29.8.19 tarihinde saat 06.00 raddelerinde Vadili köyünde yakınlarında ikamet eden üvey amcasının evinin kapısını açıp çeri girdikten sonra yatağında yüz üstü yatan eşi F.A nın sırt kısmını elleri ile okşamak ve boynunu öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduğun anımsattı. F.A nın olayı fark etmesi üzerine yastık ile yüzünükapayarak oradan ayrılan zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını kaydeden Yarıcıoğlu 3 günlük tutukluluk süresinde icraatları ile ilgili bilgiler aktardı.

Şikâyetçinin mesele ile ilgili ifade verdiğine değinen tahkikat memuru zanlının yüzünü görmese de konuşmasından, saçlarının uzunluğundan, vücut yapısından ve 16 yıldan beri tanıdığından dolayı zanlıyı rahatça teşhis ettiğini ifade ettiğini belirtti.

Zanlı Hüseyin Duran’nın gönüllü ifade verdiğini, aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini, olay günü sabah saat 03.00’ ten sonra evine geldiğini ve dışarı çıkmadığı yönünde beyanı olduğuna değinen Yarıcıoğlu, birbirlerine 3-4 metre mesafede ikamet eden iki ailenin 30 yıldan beri aralarında gerginlik ve husumet olduğunu kaydetti. Bu konu ile ilgili poliste kayıtlarında şikâyetlerin olduğuna değinen tahkikat memuru, hafta sonu olması nedeniyle telefon dökümlerinin alınamadığı, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin de yapılamadığına değinerek bir günlük ek süre talep etti.

Savunma avukatından tahkikat memuruna soru yağmuru

Daha sonra söz alan savunma avukatı bir günlük tutululuk emrine itiraz etmezken tahkikat memurunu soru yağmuruna tuttu.

Zanlının gönüllü ifadesinde aranan bir kişiden bahsediyorsunuz. Mesele ile ilgisi ne olabilir. Aralarında problemler olması ve polise yansımasına rağmen geceleyin bir evin kapısının açık olmasının nedeni ne olabilir. Ayrıca 3 günlük sürede almış olduğunuz ifadelerde şikâyetçi dışında zanlıyı suçlayıcı bir başka şahadet tespitiniz var mı soruları tahkikat memuru tarafından cevaplandı.

Müşteki dışında henüz suçlayıcı bir şahadet olmadığını belirten tahkikat memuru zanlının olay akşamı yanında bir bayan ile Gönyeli ve Hamitköy’ de eğlendikten sonra saat 03.00 den sonra evine döndüğü, üzerinde kırmızı renk t-shirt bulunduğu, olay esnasında ise siyah renk giydiği yönünde kamera kayıtlarından tespit yapıldığını aktardı. Tahkikat memuru Yarıcıoğlu kapının açık olması ile ilgili soruya karşılık ise, iki ailenin evlerinin yakın olması, yıllardan beri meydana gelen ve polis kayıtlarına da geçen husumet yanında şikâyetçinin eşinin sabah saat 05.45 de evden ayrılması cevabını verdi.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)