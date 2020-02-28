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Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi

Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi

28 Şubat 2020 Cuma 17:13
Uslanmayan uyuşturucu zanlısı medya mensuplarına gülerek poz verdi
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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçları ile ilgili sabıkası olan ve uslanmayarak sürekli bu suçlardan gündeme gelen KKTC vatandaşı Mehmet Kırlar’ın tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve yine uyuşturucu madde ihtiva ettiğine ait 4 adet ucu yanık sarma sigara bulundurmadan 27.2.20 tarihinde narkotik polisi tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 28.2.20 tarihinde, ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

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İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis memuru Mustafa Kavaz, olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde, alınan bilgi ışığında 27.2.20 tarihinde zanlının ikametgâhında arama müzekkeresi tahtında arama yapıldığını belirtti. Zanlının huzurunda yapılan aramada, girişteki bölmede bir şekerlik kutusu içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 gr ağırlığında madde ve bir kutu içerisinde yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan tütünle karışık ucu yanık 4 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını belirten Kavaz, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Kavaz şahadetine devamla zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Emarelerle ilgili raporların beklenmekte olduğunu, ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağına dikkat çeken Kavaz, tahkikatın selameti açısından zanlı aleyhine 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMehmet Kırlar
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