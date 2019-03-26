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Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor

Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor

26 Mart 2019 Salı 16:51
Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor

Uslanmayan koca hapse girmeye doymuyor

20 gün önce boşandığı eşinin 2015 yılından beri peşini bırakmayarak şiddet tehdidi uygulayan Dipkarpaz sakini öğretmen Z. A şikâyet üzerine tutuklandı. Bugün mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı davası görüşülünceye değin 15 gün süreyle merkezi cezaevine gönderildi.

Meselenin soruşturmasını sürdüren Polis memuru Emin Özbilen bugünkü teminat duruşmasında yeminli şahadet verdikten sonra olayla ilgili bilgiler aktardı. Özbilen şahadetinde, zanlının 25.3.2019 tarihinde saat 02.45 sıralarında Tuzla’da sakin eski eşi A.A nın ikamet ettiği evin avlusuna girerek pencere önünde A.A nın duyabileceği şekilde “beni aldatıyorsun. Seni öldüreceğim. Komşunun evinden çıkarken gördüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunma ve mülke tecavüz suçunu işlediğini belirtti. Zanlının 2015 yılından beri aynı suçu işlemeye devam ettiğini, mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararına uymaması nedeniyle 2 ay hapis cezası aldığını ve merkezi cezaevinde yattığını belirten Özbilen 3 ay önce serbest kalan zanlının aynı suçu işlemeye devam ettiğini belirtti. Meselenin tamamlandığını ancak zanlının serbest kalması halinde aynı suçları işlemeye devam edeceğini belirten Özbilen zanlının 15 gün süreyle merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlıyı davaları görüşülünceye değin her hâlükârda 15 günü aşmamak kaydıyla merkezi cezaevine gönderilmesini emretti. (MHA)

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