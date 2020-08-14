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Üniversite öğrencisi suç makinesine dönüştü

Lefkoşa’da telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mohammad Sani bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 15:38
Üniversite öğrencisi suç makinesine dönüştü
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da telefon çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mohammad Sani bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

TEŞHİR ÜRÜNÜNÜ ÇALDI

Emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre olay şöyle gelişti. 13 Ağustos tarihi, saat 16.00 sıralarında Mohammad Sani Isa Surlariçi bölgesindeki bir mağazaya girdi. Mağazada kendisine tanıtım amaçlı verilen ve değeri 2000 TL’yi bulan Iphone 7 marka cep telefonunu alarak mağazadan ayrıldı. Isa aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek yakalandı.

BENZER SUÇTAN DAVASI VAR

Çalınan cep telefon üzerinde bulunan Isa suçunu kabul ederek gönüllü ifade verdi. Polis, zanlının 13 Haziran 2020 tarihinde benzeri bir hırsızlık suçundan dolayı Lefkoşa Kaza mahkemesine çıkarıldığını ve 322/2026 teminata bağlandığını aktardı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Aktif olarak bir üniversiteden öğrenim gördüğü belirtilen Mohammad Sani Isa’nın davalarında hazır bulunması için teminata bağlanması talep edildi. Mahkeme Isa’nın bir ayı geçmeyecek şekilde cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
Mohammad SaniCep Telefonu
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