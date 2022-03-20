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Ülkeye nerden girdikleri tespit edilemedi

Ülkemize henüz nereden girdikleri tespit edilemeyen ve polise gelerek teslim olan zanlılar Ahmed İbrahim, Yasir El Halef’in, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Mart 2022 Pazar 17:28
Ülkeye nerden girdikleri tespit edilemedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize henüz nereden girdikleri tespit edilemeyen ve polise gelerek teslim olan zanlılar Ahmed İbrahim, Yasir El Halef’in, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Özbilen, olguları aktardı. Polis, 18.03.2022 Zanlılar Suriye Uyruklu 1.Ahmed İbrahım, zanlı 2 Yasir El Halef’in, 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal Etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlılar; 20.03.2022 tarihinde, ayrı ayrı, Mağusa Polis Müdürlüğü’ne gelerek teslim olmuşlarını belirtti.Polis, zanlılardan tercüman eşliğinde yapılan sorgularında, Türkiye' den bilmedikleri bir kıyıdan KKTC’ne giriş yaptıklarını beyan ettiklerini ancak zanlıların çantaları ile giysileri üzerinde yapılan arama neticesinde Euro paralar tespit edildi, ayrıca Rumca diline de vakıf olduklarının görüldüğünü anlattı. Polis, bu aşamada zanlıların GKRY' den 1.Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip KKTC’ne giriş yaptıklarıdan şüphe edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak geniş çaplı bir araştırma yapılması, sınır bölgelerindeki kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini ve yine zanlılar ile birlikte olabilecek başka suç ortaklarının olma olasılığın kuvvetle muhtemel olduğundan zanlılar aleyhinde tüm bu tahkikatın salimen yürütülmesi için aleyhlerinde 3 günlük tutukluluk süresi talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren  Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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