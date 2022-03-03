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Ülkeye girişi olmayan kişilere sim kart verdi!

Ülkemize girişi olmayan bir kişiye 1437 adet sim kart verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Beyaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Mart 2022 Perşembe 14:22
Ülkeye girişi olmayan kişilere sim kart verdi!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize girişi olmayan bir kişiye 1437 adet sim kart verdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Mustafa Beyaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, olguları aktardı. Polis, 09.02.2022 tarihinde alınan bir bilgide yasadışı sanal bahis/kumar sitelerine finans hizmeti verilmesine olanak sağlamak maksadı ile sim kart verildiği öğrenilip, aynı gün Girne Kaza Mahkemesi'nden temin edilen arama emri gereği Batuhan Eren'in ikametgâhında yapılan aramada; adı edilenin bilinmeyen tespit edilemeyen bahis ve kumar sitesine finansal destek sağlamak üzere papara hesapları açılmasına olanak sağlayan toplam 1437 adet Turkcell sim kart, 3 adet bilgisayar, 4 adet cep telefonu ve 1 adet hard disk bulunarak emare olarak alındığını anımsattı. Polis, meselede emare olarak zapt edilen 1437 adet KKTC Turkcell sim kartlar ile ilgili olarak yapılan soruşturmada, bahse konu kartları Lefkoşa'da faaliyet gösteren Tekno White isimli iş yerinden TC vatandaşı olan ve KKTC'ye bugüne kadar herhangi bir giriş çıkışı olmayan birine satıldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, bahse konu kartlar ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta kartların satışını Tekno White iletişim isimli işyeri sahibi Mustafa Beyaz’ın tarafından abonelik sözleşmeleri hazırlanarak yapıldığı ve kayıt edilmesinin sağlandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının toplamda Türkiye’deki şahsa 5 bin 500 adet sim kart sattığının belirlendiğini anlattı. Polis, zanlı Mustafa Beyaz'dan ilk nazarda temin edilen abonelik sözleşmesi ile ilgili izahat istendiğini ve adı edilen müşterinin adı soyadı kısmında bulunan kişinin kendisinin imzalandığını belirttiğini anlattı.

Polis, Mustafa Beyaz’ın aynı gün "Sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme" suçları ile ilgili olarak Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan 1 şahıs olduğunu belirtip, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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