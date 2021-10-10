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Ülkesinde doktor olduğunu iddia etti!

Gönyeli’de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Madina Khabilaeva mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Ekim 2021 Pazar 12:47
Ülkesinde doktor olduğunu iddia etti!

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı.

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 Açıkada 09 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 raddelerinde Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tibbi malzemeler kullanarak müşteri olarak konu adreste bulunan Girne'de sakin N.A.F.A'ya dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Söz konusu ev içerisinde tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tibbi malzeme emare olarak alınmıştır.

Aynı gün Madina Khabilaeva mahkeme emri gereği tutuklanmış olup bazı sözlü beyanlarda bulunduğunu,bu beyanların araştırılması ve adı edilenin cep telefonu üzerinden haberleşip bağlantı kurdukları nedeniyle telefonların incelenmesi sonrasında tahkikatın seyrinin değişebileceğinden ayrıca zanlının ülkesi Rusya da doktor olduğu yönünde beyan etmesinden ve bu hususunda araştırılacağından dolayı zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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