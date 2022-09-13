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Ülkede infiale neden olan olay yargıda

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) ve S.A. (E-16) mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

13 Eylül 2022 Salı 23:19
Ülkede infiale neden olan olay yargıda

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da infiale neden olan ve güvenlik kameraları görüntülerinin sosyal medyada döndüğü Afrika kökenli bir şahsın birçok saldırgan tarafından darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında "Kanunsuz Topluluk, Ciddi Darp, Tecavüzkar Alet Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlılar A.S. (K-15), Ö.Ş. (E-17), Hakan Boz(E-19). A.S. (E-18) , Emir Furkan Yetiker (E-19) ve S.A. (E-16) mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşma zanlı A.S’nin yaşının 15 olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Söz konusu zanlılar ve isimleri henüz tespit edilemeyen şahıslar 11.09.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, kanunsuz olarak toplandıktan sonra bir taraf olup, arkadaşlarını darp ettiği gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Willian Antony Peters'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları tahtadan mamül beyzbol sopası ve tahta çubuk ile gelişigüzel vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiler. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığı, mesele ile ilgili olarak aranmakta olan emareler, aranmakta olan şahıslar, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzipleri devam ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların serbest kalmaları halinde aranmakta olan şahıslara, aranan emarelere ve alınacak ifadelere etki etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların aleyhinde 3 gün tutukluluk emri verdi.

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