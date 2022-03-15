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Tuzla ve Akçay'da yangın!

15 Mart 2022 Salı 16:29
Tuzla ve Akçay'da yangın!

14.03.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Tuzla köyünde Eşref Salih Sokak üzerinde bulunan Mehmet ÖZAYDIN’a ait köpek barınağındaki ampülün yere düşerek bez parçalarının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; barınağın çatısı ve barınak içerisinde muhafaza edilen 10 adet kamış hasır, 1 adet köpek kulübesi, elektrik prizi ve 5 metre uzunluğunda elektrik kablosu ve ayrıca, yangının Hasan DÖRTER’e ait ikametgahın yardımcı evine sirayet etmesinden dolayı yardımcı evin çatısı, 5 adet ahşap kalas ve              3 adet lambiri yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

15.03.2022 tarihinde, saat 00:10 sıralarında, Güzelyurt’ta, Akçay köyünde Naci Talat caddesi üzerinde bulunan Ali KALİ’ye ait ikametgahtaki odun sobasının aşırı ısınarak yanında bulunan koltuğun alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu; oturma odası ve içerisindeki eşyalar tamamen, misafir ile mutfak odaları ve içerisindeki eşyalar ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın sırasında ikametgahın banyo odasında mahsur kalan ev sakini İsmet KALİ, İtfaiye ve Polis ekiplerince herhangi bir yara almadan kurtarılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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