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Tutuksuz yargılanacaklar

Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ve suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mert Güler yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:58
Tutuksuz yargılanacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları içerisinde meydana gelen “Sahtekârlıkla Para Temini ve Sahte Davranışla Kayıt Temini” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ve suç ortağı olduğu tespit edilen zanlı Mert Güler yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran olayla ilgili bulguları aktardı. Oran huzurda bulunan zanlı Mert Güler’in daha önceden tutuklanan zanlı Erkan Karamustafalar ile birlikte 2021 Yılı Temmuz-Eylül ayları arasında Lefkoşa'da faaliyet göstermekte olan XP Travel isimli işyerinden henüz tespit edilemeyen kişilerin kredi kartı bilgileri kullanarak dolandırmak niyetiyle 18 farklı şahsa uçak bileti kesip bir şahsa otel rezervasyonu yaparak karşılığında nakit alarak toplam 35000 TL parayı sahtekârlıkla temin ettiklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyet üzerine zanlıların tespit edilip tutuklandığını ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunmaları, zanlı Erkan Karamustafalar’ın 15 bin TL, zanlı Mert Güler’in 5 bin nakit teminat yatırması ve Karamustafalar için KKTC vatandaşı iki kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlı Güler için 1  kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Son Güncelleme: 22.09.2021 13:06
Anahtar Kelimeler:
Erkan KaramustafalarMert Güler
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