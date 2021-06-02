banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

Tutuksuz yargılanacaklar

02 Haziran 2021 Çarşamba 16:25
Tutuksuz yargılanacaklar
banner337

Ocak-Mayıs 2021 ayları içerisinde, Y.K’e ait ikametgâh içerisinden bayan ve erkek muhtelif altın takılarını çeşitli zamanlarda sirkat eden zanlı 1 Kadriye Mirka (K-22) ve zanlı 2 Gözde Atmaca (K-21) şikâyet üzerine 25.05.21 tarihinde tutuklanmışlar ve iki kez çıkarıldıkları mahkemede haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 01.06.21 tarihinde ikametgâhtan sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulanmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Kaya Savaşçı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, Ocak- Mayıs 2021 ayları içerisinde, zanlı 1’in müşteki Y.K’ye ait ikametgâhında ikamet eden arkadaşı zanlı 2 ile birlikte ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabında siyah naylon bir poşet içerisinde muhafaza edilen 88400 TL değerinde muhtelif bayan ve erkek altın ziynet eşyalarını sirkat ettiklerini söyledi.

banner341
24.05.21 tarihinde, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinen tanık polis, 25.05.21 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili gönüllü birer ifade verdiklerini belirtti.

Sürdürülen soruşturmada sirkat edilen ziynet eşyaları arasında bulunan 1 adet 22 ayar altın bileziğin 04.05.21 tarihinde Lefkoşa’da bir kuyumcu’ya 8400 TL karşılığında bozdurulduğunun tespit edildiğini ve bileziğin emare olarak alındığını belirten tanık polis, zanlıların Lefkoşa’daki ayni kuyumcuya 19.01.21 tarihinde 9850 TL, 15.03.21 tarihinde 4200 TL ve 07.04.21 tarihinde 1100 TL karşılığı altın bozdurduklarının belirlendiğini ancak eritilmiş olmaları nedeniyle emare alınamadığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlıların etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kadriye MirkaGözde Atmaca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evden izinsiz ayrılan 16 yaşındaki kızını kemerle dövdü
Evden izinsiz ayrılan 16 yaşındaki kızını kemerle dövdü
50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını zorla söyletti ve bunu kaydedip yayınlattı!
50 bin kişinin talimatla vatandaş yapılacağını zorla söyletti ve bunu kaydedip yayınlattı!
Nazım Bilaloğlu tutuksuz yargılanacak
Nazım Bilaloğlu tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu satıcısı Lincoln 2 gün poliste tutuklu kalacak
Uyuşturucu satıcısı Lincoln 2 gün poliste tutuklu kalacak
8 kişiye yasal işlem!
8 kişiye yasal işlem!
2 ayrı yerde yangın!
2 ayrı yerde yangın!
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, özel hayatın gizliliği, şiddet kullanma tehdidi ve mülke tecavüz
Kanunsuz ateşli silah tasarrufu, özel hayatın gizliliği, şiddet kullanma tehdidi ve mülke tecavüz
13 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi!
13 paket satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi!
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Khac Hau Nguyen 5 yıl hapis yatacak
Khac Hau Nguyen 5 yıl hapis yatacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim