Tutuksuz yargılanacaklar

Ocak-Mayıs 2021 ayları içerisinde, Y.K’e ait ikametgâh içerisinden bayan ve erkek muhtelif altın takılarını çeşitli zamanlarda sirkat eden zanlı 1 Kadriye Mirka (K-22) ve zanlı 2 Gözde Atmaca (K-21) şikâyet üzerine 25.05.21 tarihinde tutuklanmışlar ve iki kez çıkarıldıkları mahkemede haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlılar bugün 01.06.21 tarihinde ikametgâhtan sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulanmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere PM Kaya Savaşçı’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, Ocak- Mayıs 2021 ayları içerisinde, zanlı 1’in müşteki Y.K’ye ait ikametgâhında ikamet eden arkadaşı zanlı 2 ile birlikte ikametgâhın yatak odasındaki elbise dolabında siyah naylon bir poşet içerisinde muhafaza edilen 88400 TL değerinde muhtelif bayan ve erkek altın ziynet eşyalarını sirkat ettiklerini söyledi.

24.05.21 tarihinde, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığına değinen tanık polis, 25.05.21 tarihinde mesele ile ilgili olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını ve mesele ile ilgili gönüllü birer ifade verdiklerini belirtti.

Sürdürülen soruşturmada sirkat edilen ziynet eşyaları arasında bulunan 1 adet 22 ayar altın bileziğin 04.05.21 tarihinde Lefkoşa’da bir kuyumcu’ya 8400 TL karşılığında bozdurulduğunun tespit edildiğini ve bileziğin emare olarak alındığını belirten tanık polis, zanlıların Lefkoşa’daki ayni kuyumcuya 19.01.21 tarihinde 9850 TL, 15.03.21 tarihinde 4200 TL ve 07.04.21 tarihinde 1100 TL karşılığı altın bozdurduklarının belirlendiğini ancak eritilmiş olmaları nedeniyle emare alınamadığını söyledi.

Tahkikatın devam etmekte olduğunu ancak zanlıların etki etme kısmının tamamlandığına dikkat çeken tanık polis, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve tarafların beyanlarını değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner TL nakdi teminat yatırmaları, KKTC vatandaşı muteber ikişer şahsın 50 biner TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)