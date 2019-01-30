Tutuklu yargılanacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da ihbar üzerine yakalanan PKK sempatizanları bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da ihbar üzerine yakalanan PKK sempatizanları zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtikleri ve Larnaka ile Limasol’da eylemlere katıldıkları tespit edilen zanlı Kapçak ile Topaloğlu almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Yasadışı cemiyete ait propaganda nitelikli yasaklı yayın bulundurma”, “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiler.

Operasyon sonucu yakalanmışlardı…

Meselenin tahkikat memuru, 19 Ocak 2019 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Mağusa’da “Pavlos Clinic” isimli iş yerinde yapılan bir operasyonda zanlı Metin Kapçak ve Yılmaz Topaloğlu’nun tespit edildiğini anımsattı. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret sorgusunda zanlı Kapçak’ın 11 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, zanlı Topaloğlu’nun ise 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların ayni gün tutuklandıklarını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Kapçak ile Topaloğlu’nun 2018 yılı Aralık ayı içerisinde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Topaloğlu’nun gönüllü ifade verdiğini söyleyen tahkikat memuru, verdiği gönüllü ifadesinde PKK sempatizanı olduğunu, Türkiye’de yasadışı PKK propagandası yapmak suçundan dolayı 15 gün hapis yattığını, uyuşturucu madde kullanma suçundan da denetimli olarak serbest kaldığını, 2018 yılı Mart ayında KKTC’ye geldiğini, burada inşaatlarda çalıştığını daha sonra kaçak duruma düştüğünü ve bu şekilde ikamet ettiğini, 2018 yılı Aralık ayı içerisinde arkadaşı olan zanlı Kapçak ile birlikte İncirli köyünden yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, Limasol ve Larnaka’da 2 farklı eyleme katıldıklarını, eylemin amacının ise Türkiye, Amerika ve Rusya’nın Suriye’ye karşı düzenlediği operasyonu protesto etmek olduğunu belirtip suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Larnaka ve Limasol’da eylemlere katıldılar…

Tahkikat memuru, zanlı Yılmaz Topaloğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemede “Whatsapp” isimli programda bir sohbet grubu olduğunu ve bu grupta PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ile ilgili konu örgütün yaptığı faaliyetlerle ilgili video, resim ve yazıların paylaşıldığı tespit edildiğini belirtti. Yine konu telefonda yapılan incelemede zanlıların 2018 yılı Aralık ayı içerisinde Larnaka’da çekilmiş fotoğraflarının olduğunu belirten tahkikat memuru, yine zanlıların Limasol’da ellerinde tabela ile eylemde olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yine konu telefon içerisinde PKK’yı övücü bilgiler içeren “Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi” isimli çağrı başlığıyla yazılı bir bildiri tespit edildiğini ve zanlı Topaloğlu’nun 19 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a iltica belgesi doldurduğunun tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade

eden tahkikat memuru, zanlıların davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevinde bekleyecekler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.