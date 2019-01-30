Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Tutuklu yargılanacaklar

Tutuklu yargılanacaklar

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:11
Tutuklu yargılanacaklar

Tutuklu yargılanacaklar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da ihbar üzerine yakalanan PKK sempatizanları bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı…

Mağusa’da ihbar üzerine yakalanan PKK sempatizanları zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. 2018 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri ayrıca askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçtikleri ve Larnaka ile Limasol’da eylemlere katıldıkları tespit edilen zanlı Kapçak ile Topaloğlu almış oldukları tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “Yasadışı cemiyete ait propaganda nitelikli yasaklı yayın bulundurma”, “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlılar, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiler.

Operasyon sonucu yakalanmışlardı…

Meselenin tahkikat memuru, 19 Ocak 2019 tarihinde alınan bir ihbar üzerine Mağusa’da “Pavlos Clinic” isimli iş yerinde yapılan bir operasyonda zanlı Metin Kapçak ve Yılmaz Topaloğlu’nun tespit edildiğini anımsattı. Zanlılar hakkında yapılan muhaceret sorgusunda zanlı Kapçak’ın 11 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, zanlı Topaloğlu’nun ise 13 Haziran 2018 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların ayni gün tutuklandıklarını söyledi. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada zanlı Kapçak ile Topaloğlu’nun 2018 yılı Aralık ayı içerisinde yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Topaloğlu’nun gönüllü ifade verdiğini söyleyen tahkikat memuru, verdiği gönüllü ifadesinde PKK sempatizanı olduğunu, Türkiye’de yasadışı PKK propagandası yapmak suçundan dolayı 15 gün hapis yattığını, uyuşturucu madde kullanma suçundan da denetimli olarak serbest kaldığını, 2018 yılı Mart ayında KKTC’ye geldiğini, burada inşaatlarda çalıştığını daha sonra kaçak duruma düştüğünü ve bu şekilde ikamet ettiğini, 2018 yılı Aralık ayı içerisinde arkadaşı olan zanlı Kapçak ile birlikte İncirli köyünden yasadışı yoldan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini, Limasol ve Larnaka’da 2 farklı eyleme katıldıklarını, eylemin amacının ise Türkiye, Amerika ve Rusya’nın Suriye’ye karşı düzenlediği operasyonu protesto etmek olduğunu belirtip suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Larnaka ve Limasol’da eylemlere katıldılar…

Tahkikat memuru, zanlı Yılmaz Topaloğlu’nun cep telefonunda yapılan incelemede “Whatsapp” isimli programda bir sohbet grubu olduğunu ve bu grupta PKK ile ilgili, Abdullah Öcalan ile ilgili konu örgütün yaptığı faaliyetlerle ilgili video, resim ve yazıların paylaşıldığı tespit edildiğini belirtti. Yine konu telefonda yapılan incelemede zanlıların 2018 yılı Aralık ayı içerisinde Larnaka’da çekilmiş fotoğraflarının olduğunu belirten tahkikat memuru, yine zanlıların Limasol’da ellerinde tabela ile eylemde olduklarının tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, yine konu telefon içerisinde PKK’yı övücü bilgiler içeren “Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi” isimli çağrı başlığıyla yazılı bir bildiri tespit edildiğini ve zanlı Topaloğlu’nun 19 Aralık 2018 tarihinde Güney Kıbrıs’a iltica belgesi doldurduğunun tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade

eden tahkikat memuru, zanlıların davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevinde bekleyecekler…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Metin Kapçak ile Yılmaz Topaloğlu’nun davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Son Güncelleme: 31.01.2019 00:35
Anahtar Kelimeler:
PKK SempatizanMetin Kapçak Yılmaz Topaloğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
14 ay hapis yatacaklar
14 ay hapis yatacaklar
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
Uyuşturucu tacirlerine darbe…
Uyuşturucu tacirlerine darbe…
2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…
2 zanlı tutuksuz, 1 zanlı tutuklu yargılanacak…
4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…
4 gr uyuşturucu, 2 tutuklu…
Tutuksuz yargılanacaklar
Tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu taciri iki yıl hapis yatacak
Uyuşturucu taciri iki yıl hapis yatacak
50 hapı ithal ettiren yakalandı
50 hapı ithal ettiren yakalandı
Soyguncuların cezası düşmedi
Soyguncuların cezası düşmedi
Gazimağusa’da uyuşturucu
Gazimağusa’da uyuşturucu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim