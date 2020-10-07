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Trafik teröristi ispat-ı vücut ve nakdi teminat koşuluyla tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da kullanımındaki araç ile trafikte terör estiren zanlı Amro Yehya Kemaleldin Hassanın tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 15:13
Trafik teröristi ispat-ı vücut ve nakdi teminat koşuluyla tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Çaltılı, zanlı Amro Yehya Kemaleldin Hassanın, Sürüş ehliyetsiz, Seyrüsefersiz, Muayenesiz, Sigortasız, Tehlikeli araç sürmekle methaldar olduğun belirtti.  Polis, 6 Ekim 2020 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Ortaköy'de Dr Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Amro Yehya Kemaleldin Hassanın (E-21) yönetimindeki KL 730 plakalı araç ile hastane istikametinden Ortaköy (doğu) istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refuje çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde karşı istikametinden gelmekte Cem Güzelkeskin (E-46) yönetimindeki MD 483 plakalı araç ile Aisha Rehman (K-31) yönetimindeki GC 703 plakalı araca çarptığını anlattı. Polis, kaza sonucu yaralanan MD 483 plakalı araç sürücüsü Cem Güzelkeskin ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Miray Güzelkeskin (K-3) ve GC 703 plakalı araç sürücüsü Aisha Rehman kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından Cem Güzelkeskin müşahede altına alınırken diğer yaralılar taburcu olduklarını belirtti. Polis, kazaya sebebiyet veren KL 730 plakalı araç sürücüsü Amro Yehya Kemaleldin Hassanın tutuklandığını, araçlara tahmini 70 bin TL hasar oluştuğunu söyledi. Polis, üniversite eğitimi gören zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 3 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakdi teminat yatırması koşulları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 07.10.2020 16:18
Anahtar Kelimeler:
Amro Yehya Kemaleldin Hassanın
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