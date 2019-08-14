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Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
Trafik kazası yaptı, uyuşturucudan tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de Karaoğlanoğlu bölgesinde, dün öğle saatlerinde çevre yolu üzerinde kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yapan zanlı Zafer Özkaracan’ın üzerinde ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı, suçüstü hali gereği tutuklanarak, bugün sabah Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede Meseleyle ilgili mahkemeye olguları aktaran Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru tanık olarak dinlendi. Yeminli şahadet veren polis, zanlı Zafer Özkaracan'ın “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarruf” suçundan methaldar olduğunu belirterek, olayın olgularını mahkemeye aktardı. Zanlının, önceki gün öğle saatlerinde Karmi Çemberi’nde kaza yaptığını kaydeden polis, zanlının olayın ardından aracın içinde bulundurduğu beyaz poşete sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi bir noktaya attığı esnada fark edildiğini ifade etti. Polis, atılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyerek, konuyla ilgili herhangi bir izahatte bulunmadığını belirtti. Soruşturulması gereken şahıslar ve emare alınan uyuşturucunun ise Devlet Kimya Laboratuarı’na gönderilerek incelenebilmesi adına polis, zanlının poliste 2 gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının poliste 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Anahtar Kelimeler:
KazaUyuşturucu
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