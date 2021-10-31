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Toz duman operasyonu zanlıları 8 gün daha tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Toz duman adını verdiği operasyonda 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü, 2 buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirmesiyle ilgili tutuklanan 6 zanlı ek tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

31 Ekim 2021 Pazar 11:42
Toz duman operasyonu zanlıları 8 gün daha tutuklu

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Sevinç,  zanlı 1 IbunolaRubenOlıver, zanlı 2 Louis Ekene Ubah, zanlı 3 UgochukwuEzekielUgwu, zanlı 4 RuthIyamu, zanlı 5 OgecchukwuMaureen, zanlı 6 Yasmine Uthman’ın Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Metamfetamin ve Hint Keneviri İthal , Verme, Alma ve Tasarruf), suçlarına methaldar olduklarını açıkladı.

Sevinç, uzun süredir takibinde oldukları zanlılar aleyhinde düzenlenen Toz Duman Operasyonda, Güney Afrika, Güney Kıbrıs ve KKTC bağlantılı operasyon düzenlediklerini anlattı.  

Sevinç, 27.10.2021 tarihinde saat 09:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Mağusa'da sakin 1.Ibunola RubenOliver’in (E-25) tespit edilerek alıkonulduğunu anlattı.

Polis bahse konu kargo paketi içerisinde IbunolwaRubenOlıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan yaklaşık 2 kilo 250 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Polis ayrıca, IbunolwaRubenOliver'in olay mahalline getiren taksi şoförü Erkin Coşkun’un bağlantısının olmadığı belirlenerek, serbest bırakıldığını belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu ve şu anda aranmakta olan bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile konu uyuşturucu paketini zanlı 2 Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis,ayni gün zanlı 2 Louis Ekene Ubah’ın Girne’deki ikamet adresinde, zanlı 3 Ugochukwu Ezekiel Ugwu ve zanlı 4 RurhIyamu’nun tespit edilerek alıkonduğunu ayrıca yapılan aramada uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 163 bin 410 TL, 150 bin Niara, bin 345 Euro, 750 Sterlin ve bin 163 dolar nakit paranın bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı 2'nin Girne’de ikamet ettiği adreste 16:35 17:15 saatleri arasında zanlı-2,  zanlı 5 OgecchukwuMaureen ve zanlı 6 YasmineUthman'ın huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada; piyasa değeri iki buçuk milyon TL olan toplam 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan beyaz renk hassas terazi bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını; 27.10.2021 tarihinde internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan bir şahsın yönlendirmesi ile Girne'de bırakılan bir yerden alıp ikametgâhına götürdüğünün belirlendiğini söyledi.

Polis memuruMehmet Sevinç, zanlı 2'den yapılan soruşturmalarda ikametgâhında bulunan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21.09.2021 tarihinde Lefkoşa bölgesinde zanlı-1'den aldığı, 21.09.2021-27.10.2021 tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Polis, uyuşturucularla ilgili 5 kişinin arandığını, alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyleyip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlıların avukatları, zanlılar 4,5 ve 6’nın olayla bağı olmadığını savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Çakan Alakan, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Toz Duman Operasyonu
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