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Tornavidasını da çalmışlar

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in çıkarıldıkları mahkemede 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:57
Tornavidasını da çalmışlar
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ve Sedat Demir’in çıkarıldıkları mahkemede 6 gün daha tutuklu kalmalarına karar verildi.

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Zanlıların C.B.’yi ciddi şekilde darp etmelerinin yanı sıra cüzdanını, cep telefonunu, 55 TL nakit parasını ve tornavidasını da çaldıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Lefkoşa’da meydana gelen soygun, vahim zarar ve ciddi darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammed Kadir Varan’ın ardından aranan zanlı Sedat Demir de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarılmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev, 1 Ağustos 2020 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da Çetinkaya Burcu üzerinde zanlılar Kadir Varan ve Sedat Demir’in kendilerine para vermeyen C. B.’ye tekme atarak darp ettiklerini ve C. B.’nin burç üzerinden düşerek, kol ve bacaklarının kırılmasına sebebiyet verdiklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed Kadir VaranSedat Demir
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