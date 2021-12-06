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'Terabet' soruşturması: Zanlılar 3 gün daha tutuklu kalacak

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:55
'Terabet' soruşturması: Zanlılar 3 gün daha tutuklu kalacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2020 ile 2021 tarihleri arasında zanlı1 Gülsev Görgülü ve zanlı 2 Hasan Paylaşmaz’ın Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11. 2021 tarihinde Mağusa’da gerçekleşen Terabet isimli yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen ve Şans Oyunları ve Beden Eğitimi Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılardan bazılarının zanlı 1’in Nasır isimli danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterilip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti. Polis, zanlı 1’in kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Polis, zanlı 2’nin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı 1’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, tahkikatın halen devam ettiğini söyleyerek zanlıların ek olarak 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutukluluk talebine itiraz etmedi. Zanlı 1’in avukatı Burçin Sertbay, müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 3 gün tutuklu kalmasına ayrıca zanlı Gülsev Görgülü’nün doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülsev GörgülüHasan Paylaşmaz
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