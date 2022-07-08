banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık müdürü görevden alındı
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık...
79 Milyon TL zarar var, sorumlu yok!
79 Milyon TL zarar var,...
Yeni asgari ücret belirlendi!
Son Dakika
Yeni asgari ücret belirlendi!
banner404
Flaş Haber
Yeni asgari ücret belirlendi!
Kapat

Teminatla tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da 25 Nisan 2022 tarihinde yapmış olduğu kaza sonrası alınan kan örneğinde kokain türü uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Ramadan Öke tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Temmuz 2022 Cuma 16:46
Teminatla tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Lefkoşa’da 25 Nisan 2022 tarihinde yapmış olduğu kaza sonrası alınan kan örneğinde kokain türü uyuşturucu madde tespit edilen zanlı Ramadan Öke tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz huzurda bulunan zanlı Ramadan Öke’nin 25 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da yapmış olduğu bir trafik kazası ile ilgili olarak temin edilen kan örneğinin analiz raporu sonucunda kanında kokain türü uyuşturucu madde olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının trafik kazası ile ilgili olarak KKTC merkezi cezaevinde hükümlü tutuklu olarak tutuklu bulunduğunu ve bugün tahliye edilmesi üzerine tutuklanarak mahkemeye getirildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanması emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolap operasyonunda tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Dolap operasyonunda tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 18 ay hapislik
Uyuşturucuya 6 ay hapislik
Uyuşturucuya 6 ay hapislik
Ercan'da kurye operasyonu 950 bin Euro ile yakalandı!
Ercan'da kurye operasyonu 950 bin Euro ile yakalandı!
Hırsızlık yaptılar teminata bağlandılar
Hırsızlık yaptılar teminata bağlandılar
Mağusa'da ev yangını!
Mağusa'da ev yangını!
Çaldığı 860 litre mazotu başkasına sattı
Çaldığı 860 litre mazotu başkasına sattı
Pencereden girdi, paraları çaldı
Pencereden girdi, paraları çaldı
Marketten hırsızlık: 3 kişi tutuklandı
Marketten hırsızlık: 3 kişi tutuklandı
Üzerinden uyuşturucu çıktı!
Üzerinden uyuşturucu çıktı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim