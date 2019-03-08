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Tecavüz zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak

Tecavüz zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak

08 Mart 2019 Cuma 17:19
Tecavüz zanlısı 7 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da 72 yaşındaki bir kadını evine girerek darp eden, cinsel tecavüz suçu işledikten sonra 300 TL parasını ve bankamatik kartını çalarak kaçan 28 yaşındaki Ergün Karadağ bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ali Aslan, erkek meçhul bir şahsın 3 Mart 2019 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lapta’da 72 yaşındaki B.B. isimli İngiliz kadının kapısını çalıp açmasını sağladıktan sonra zorla içeri girdiğini, B.B.’nin elini kolunu bağladıktan sonra yatağa götürüp zorla oral ilişkiye girdiğini söyledi. Polis, söz konusu erkek şahsın cinsel tecavüz suçunu işledikten sonra B.B.’nin yüzüne tokat atıp cüzdanı içerisinde bulunan 300 TL ile bankamatik kartı ve şifresini aldıktan sonra evden çıkış yaptığını belirtti. Mesele ile ilgili yapılan soruşturma sonucunda söz konusu şahsın Karşıyaka’da ikamet eden Ergün Karadağ olduğunu tespit ettiklerini kaydeden polis memuru, aynı gün tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek, “Cinsel tecavüz”, “Soygun” ve “Mülke Tecavüz”suçlarını işlediğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının çaldığı bankamatik kartından ise 300 TL çekip harcadığını anlattığını açıkladı.

Polis, yapılan tanıtma merasiminde de müştekinin zanlıyı teşhis ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili 5 kişiden ifade aldıklarını, zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ve rapor beklendiğini söyledi. Meselenin oldukça ciddi bir mesele olduğunu, cinsel tecavüzün ömür boyu, soygun suçunun 14 yıl hapis öngördüğünü kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Ergün KaradağTecavüz
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