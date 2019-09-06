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Tecavüz zanlısı 3 gün daha tutuklu

Tecavüz zanlısı 3 gün daha tutuklu

06 Eylül 2019 Cuma 18:18
Tecavüz zanlısı 3 gün daha tutuklu

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da ikamet eden 72 yaşındaki B.B.’ye tecavüz ettiği DNA sonuçlarıyla ortaya çıkarak tutuklanan İsmet Şahin bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta polis karakolunda görevli polis memuru, 3 Mart 2019 tarihinde, saat 19.00 sıralarında Lapta’da Lantano Sokak üzerinde ikamet eden 72 yaşındaki B.B.’nin ikametgâhına giren faili meçhul bir erkek şahsın, müştekinin elini ve ayağını bağladıktan sonra cinsel tecavüzde bulunduğunu söyledi. Polis, söz konusu kişinin daha sonra müştekinin yüzüne tokat atıp, 300 TL nakit para ile bankamatik kartını ve şifresinin alarak evden ayrıldığını söyledi. Polis, B.B.’nin şikâyeti üzerine meseleyle ilgili olarak şüpheli görülen zanlı Ergün Karadağ’ın 4 Mart 2019 tarihinde tutuklandığını ve aynı gün Lapta Polis Karakolu’nda 8 kişilik bir tanıtma merasiminin yapıldığını dile getirdi. B.B.’nin zanlı Ergün Karadağ’ı işaret ettiğini belirten polis, daha sonra zanlı Karadağ’ın gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, olay yerinden alınan sperm örneklerinin Türkiye Cumhuriyeti Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildiğini kaydetti. Polis, 3 Eylül 2019 tarihinde laboratuvardan gelen DNA raporunda, sperm örneklerinin 2012 yılında silahlı soygun suçu işleyen zanlı İsmet Şahin’e ait olduğunun tespit edildiğini aktardı. Zanlı İsmet Şahin’in 4 Eylül tarihinde tutuklandığını belirten polis,  gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. Polis, meselenin henüz yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ismet şahinTecavüz
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