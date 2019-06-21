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Tecavüz soruşturması sürüyor

Tecavüz soruşturması sürüyor

21 Haziran 2019 Cuma 14:25
Tecavüz soruşturması sürüyor

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Osita Samson Eluagu, tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, 

03.06.2019 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı adresinde sakin Osita Samson Eluagu’nun  (E-31, Ögrenci, Nijerya) ikametgahın yatak odasında içki içtikleri bir esnada Lefkoşa' da sakin Z. G.’yi sol eli ile ağız kısmına bastırıp darp edip giymiş olduğu siyah renk crivit marka taytı ve markası meçhul boxer kilotunu çıkartarak adı edilene cinsel saldırıda bulunup akabinde cinsel tecavüzde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Osita Samson Eluagu’nun mahkeme emriyle tutuklanmış olup Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyleyen polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen polis,  zanlının 4 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, meselenin tecavüz olmadığını, müştekiyle zanlının 600 TL karşılığında cinsel ilişkiye girmek için anlaştıklarını ve ilişkiye girdikten sonra müştekinin daha fazla para istemesiyle anlaşmazlığa düştüklerini savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Osita Samson EluaguTecavüz
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