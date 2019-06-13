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Taşkeser 10 ay hapis yatacak

Kız arkadaşını darp ederek klaçasının kırılmasına neden olan Sanık Özdinç Taşkeser 10 ay hapis cezası aldı.

Taşkeser 10 ay hapis yatacak

Kız arkadaşını darp ederek klaçasının kırılmasına neden olan Sanık Özdinç Taşkeser 10 ay hapis cezası aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Taşkeser 10 ay hapis yatacak

Taşkeser 10 ay hapis yatacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Sanık Özdinç Taşkeser, kız arkadaşı Ş.P’yi ciddi şekilde darp ederek, kalçasının kırılmasına neden olmaktan suçlu bulundu ve 10 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Kıdemli Yargıç Hüdaverdi açıkladı. Hüdaverdi, sanığın işlediği Vahim zarar ve ciddi darp suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Hüdaverdi, sanığın işlediği vahim zarar suçlarının 7 yıla, ciddi darp suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunu belirtti. Hüdaverdi, sanık Özdinç Taşkeser’in kıskançlık yüzünden kavga ettiği kız arkadaşının saçlarından tutup, havaya kaldırarak, darp edip, kalça kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Hüdaverdi, müştekinin ameliyat olduğunu ve tedavisinin 6 hafta sürdüğünü ayrıca müştekinin şikâyetini geri çektiğini ifade etti. Hüdaverdi, ağır ve vahim suçlarda kamu yararı dikkate alınarak, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Hüdaverdi, sanığa oybirliği ile 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
KızArkadaşDarpSanık Özdinç Taşkeser
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