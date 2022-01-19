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Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

19 Ocak 2022 Çarşamba 17:08
Tasarrufunda uyuşturucu bulundu

TASARRUFUNDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNAN ŞAHSA 5 GÜN EK TUTUKLULUK

(19-01-2022…MHA) Alınan bir bilgi ışığında yapılan üst aramasında ve ikametgahında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 32 gr ağırlığında madde bulunan A.H suçüstü hali gereği tutuklanarak, bulunan maddelere el konuldu.

Zanlı bugün 19.01.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bir bilgi doğrultusunda 15.12.21 tarihinde zanlının bir üniversitenin öğrenci yurtları yanında asfalt yol kenarındaki kaldırım üzerinde tespit edildiğini, polisi görmesiyle kaçmaya çalıştığı esnada tasarrufunda bulundurduğu Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 17 gr maddeyi yol kenarına, 1 adet de hassas teraziyi çöp içerisine attığını ancak kısa sürede yakalanarak bahse konu madde ve teraziye el konulduğunu, zanlının ise tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada çeşitli yerlerde, naylon parçalarına ayrı ayrı sarılmış vaziyette Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 15 gr ağırlığında madde daha bulunarak emare alındığını belirten tanık, zanlının itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğine değindi.

Zanlının 16.01.22 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini söyleyen tanık, tahkikatın devam etmekte olduğunu, emarelerle ilgili beklenen raporların henüz kendilerine ulaşmadığını, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını ve aranmakta olan bir şahsın olduğunu belirttikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 5 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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