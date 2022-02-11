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Tasarrufunda kokain ve MDMA uyuşturucu hap bulundu

11 Şubat 2022 Cuma 20:51
Tasarrufunda kokain ve MDMA uyuşturucu hap bulundu

(11-02-2022...MHA) Uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde alınan bir bilgi ışığında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerince 10.02.21 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu bir otelin 401 numaralı kapısı önünde tespit edilerek üzerinde ve kaldığı otel odasında yapılan aramada tasarrufunda satışa hazır vaziyette kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 33 gr ağırlığında madde, MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 70 adedi mavi renk, 29 adedi turuncu renk olmak üzere toplam 99 adet hap, folyo kağıda sarılı metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1,5 gr ağırlığında madde ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındıktan sonra huzurda bulunan C.O.S suçüstü hali gereği tutuklandı.

Zanlı kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla bugün 11.02.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın olgularla ilgili verdiği bilgide, alınan bilgi ışığında 10.02.22 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının kalmakta olduğu bir otelin 401 numaralı odasında zanlı huzurunda arama yapıldığını söyledi. Zanlının otel odası girişinde tespit edildiğini, yapılan üst aramasında elinde tuttuğu naylon poşet parçası içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Akabinde kalmakta olduğu otel odası içerisinde yapılan aramada salon içerisindeki masa üzerinde satışa hazır vaziyette ayrı ayrı paketlenmiş 10 adet naylon poşet parçaları içerisinde kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 10 gr ağırlığında madde, ayni masa üzerinde iç içe geçirilmiş naylon poşetlerde MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan 70 adedi mavi renk, 29 adedi turuncu renk olmak üzere toplam 99 adet hap, metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1,5 ağırlığında madde ve uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare alındığını söyleyen tanık mesele ile ilgili zanlının polise herhangi bir ifade vermediğini belirtti.

Emare alınan uyuşturucu ve materyallerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ve alınması gereken ifadeler olduğuna değinen tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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